La finta urgenza in volo e il conseguente atterraggio d'emergenza ha replicato un copione già visto il 5 novembre dello scorso anno, quando un altro aereo partito da Casablanca e diretto a Istanbul è stato costretto ad atterrare a Maiorca. In quell'occasione si diedero alla fuga 21 persone. La polizia riuscì a rintracciarne solo 12.

La polizia è riuscita a trattenere 14 fuggitivi, compresa la donna incinta che è stata portata all'ospedale, dove i medici hanno riscontrato la finta rottura delle acque e le buone condizioni di salute della futura madre. La donna è stata quindi dimessa e arrestata. La polizia spagnola ora è alla ricerca delle altre 14 persone che sono riuscite a fuggire, mentre le autorità stanno lavorando al ritorno in Marocco dei fuggitivi catturati.

Fonti ufficiali hanno confermato che la finta emergenza in volo è cominciata alle 4 e 30 del mattino, quando l'aereo ha richiesto l'atterraggio di emergenza perché "le acque di una passeggera si sarebbero rotte". Il velivolo è stato accolto sulla pista dello scalo catalano da un'ambulanza e tre pattuglie della polizia. Ma mentre le autorità stavano facendo sbarcare la donna incinta, "un gruppo di 28 persone è sceso dall'aereo e ha cercato di fuggire", ha aggiunto la fonte.

La polizia spagnola è alla ricerca di 14 persone che avrebbero finto un'urgenza sanitaria per costringere un aereo all'atterraggio di emergenza per poi darsi alla fuga. I migranti ricercati fanno parte di un gruppo di 28 persone che si sono imbarcate a Casablanca su un volo diretto a Istanbul. Durante la tratta, riporta la stampa spagnola , una donna incinta ha simulato la rottura delle acque costringendo l'equipaggio ad atterrare all'aeroporto di Barcellona El Prat. Una volta a terra, gli 'attori' della messinscena si sono dati alla fuga.

Fingono emergenza in volo per atterrare in Spagna: ricercati 14 migranti