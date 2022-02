Ema: "Vaccini sono sicuri". Finora 1 evento avverso sospetto ogni 800 somministrazioni

Poco più di un milione di sospetti eventi avversi (1.018.250), su quasi 800 milioni di somministrazioni di vaccini anti-Covid registrate nei Paesi dello Spazio economico europeo a fine gennaio. In altre parole, la media di 1 effetto collaterale ogni 800 vaccinazioni, sempre che tale effetto sia riconducibile all'immunizzazione dal coronavirus (la correlazione va verificata caso per caso, ricordiamo). È quanto emerge da un aggiornamento dell'Ema, l'agenzia europea del farmaco, in cui si ribadisce che "la stragrande maggioranza degli effetti collaterali noti dei vaccini Covid-19 sono lievi e di breve durata", mentre "i gravi problemi di sicurezza sono estremamente rari".

Nel dettaglio, al 30 gennaio erano 570 milioni le dosi del vaccino a mRna Comirnaty di Pfizer/BioNTech somministrate, con 582.074 segnalazioni di sospetti eventi avversi. Per lo Spikevax di Moderna, sempre a mRna, gli alert sono stati 150.807 su 139 milioni di somministrazioni. Passando ai vaccini a vettore virale, per Vaxzevria di AstraZeneca sono state 69 milioni le somministrazioni e 244.603 le segnalazioni di sospetti effetti collaterali, mentre per il vaccino monodose J&J sviluppato da Janssen si riportano 40.766 alert su 19 milioni di somministrazioni.

Vaccini per i bambini e quarta dose

Nell'ultimo briefing con la stampa, l'Ema ha anche aggiornato sullo stato di avanzamento dei trial clinici,. Per quanto riguarda quelli condotti da Pfizer e BioNTech sul vaccino anti-Covid per i bambini da 6 mesi di vita in su, fino a meno di 5 anni, l'Ema fa sapere che tali test "sono ancora in corso, come le stesse aziende hanno anche dichiarato. Stiamo aspettando di ricevere questi studi al più tardi in primavera. Speriamo per aprile di poterli avere, ma è da vedere quale potrebbe essere la tempistica esatta".

Potrebbero arrivare "la prossima settimana", invece, i responsi sia sulla pillola anti-Covid molnupiravir di Merck (Msd fuori da Usa e Canada), già in uso in Italia, sia sull'eventuale approvazione del vaccino anti-Covid Spikevax di Moderna per i bambini di 6-11 anni. "La prossima settimana - ha spiegato Cavaleri - all'incontro del Comitato per i medicinali a uso umano Chmp, verrà discusso" il dossier su "molnupiravir e anche una potenziale espansione dell'approvazione di Spikevax nei bambini di 6-11 anni".

C'è poi la questione quarta dose, autorizzata per ora solo per le categorie più a rischio: "Al momento dai test clinici non sono ancora emersi elementi che sostengano la raccomandazione di una quarta dose del vaccino contro il Covid-19" per tutta la popolazione, ha dichiarato Marco Cavaleri, responsabile per i vaccini dell'Ema. Che ha ribadito che è invece opportuna l'inoculazione di una quarta dose ai soggetti vulnerabili e immunodepressi.