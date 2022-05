"Che Elisabetta sia l'ultima monarca", il manifesto repubblicano fa discutere

Stanno facendo discutere nel Regno Unito una serie di manifesti affissi dal movimento repubblicano che in occasione del Giubileo della regina chiedono che Elisabetta II sia l'ultima monarca della nazione. Il gruppo Republic, con sede a Reading, ha raccolto 43mila sterline attraverso il crowdfunding per stampare e affiggere i cartelloni con lo slogan "Make Elizabeth the Last", facciamo in modo che Elisabetta sia l'ultima. Il consigliere comunale di Reading, Clarence Mitchell, ha definito l'iniziativa "vergognosa", ma il leader dell'associazione, Graham Smith, ha invece dichiarato che è "assolutamente il momento giusto per sollevare la questione e far discutere la gente sul futuro della monarchia".

Parlando alla Bbc Smith ha sostenuto che "settant'anni con una sola persona a capo dello Stato non sono una grande idea”, e che la cosa "non è salutare per una democrazia” e visto che “questo è anche probabilmente l'ultimo grande evento del regno della Regina dobbiamo iniziare a pensare a cosa accadrà dopo". Republic ha annunciato che la prima tranche di cartelloni sarà affissa a Reading, Manchester, Bournemouth, Birmingham, Dundee, Leeds, Glasgow, Newcastle e Bristol. Ma, come riporta la televisione pubblica britannica, i sondaggi più recenti di YouGov mostrano che il 61% dei cittadini del Regno Unito sono a favore della monarchia, mentre il 24% preferirebbe avere un capo di Stato eletto.

Negli ultimi anni però si è registrato un cambiamento di opinione tra i giovani di età compresa tra i 18 e i 24 anni. Se nel 2019, il 46% di questa fascia d'età era favorevole alla presenza di un re o di una regina, mentre il 31% desiderava un capo di Stato eletto, nel 2021 le percentuali si sono quasi invertite e il 31% si è detto favorevole alla monarchia, mentre il 41% voleva poter votare per un capo di Stato. Per il consigliere Mitchell però la tempistica dell'iniziativa di Repubblic "è tanto vergognosa quanto di cattivo gusto e, purtroppo, noiosamente prevedibile". A suo avviso "in una democrazia, sotto una monarchia costituzionale, Republic può fare tutte le argomentazioni che vuole e ha tutto il diritto di farlo”, ma "questo tipo di bravata, per quanto offensiva, rischia di allontanare molte più persone di quante ne porti alla sua causa".