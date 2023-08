La Polonia denuncia: "Due elicotteri bielorussi nel nostro spazio aereo"

La Polonia ha denunciato che due elicotteri della Bielorussia hanno violato il suo spazio aereo. Lo riferisce la Tass, aggiungendo che il ministero degli Esteri di Varsavia ha convocato l'incaricato d'affari di Minsk. In una nota, il ministero degli esteri polacco ha dichiarato che "a causa della violazione dello spazio aereo della Repubblica di Polonia da parte di due elicotteri bielorussi il 1° agosto 2023, l'Incaricato d'affari dell'Ambasciata della Bielorussia è stato immediatamente convocato presso il Ministero degli Affari Esteri della Repubblica di Polonia".

"La Nato è stata informata dell'incidente"

"Dopo che i comandanti e i capi servizio hanno presentato le conclusioni dell'analisi della situazione, è stato stabilito che oggi, 1 agosto 2023, si è verificata una violazione dello spazio aereo polacco da parte di due elicotteri bielorussi che si stavano addestrando vicino al confine", si legge in un'altra nota del ministero degli Esteri polacco.

In realtà le autorità bielorusse avevano informato quelle polacche di una esercitazione: "La parte bielorussa aveva precedentemente informato la parte polacca dell'esercitazione. L'attraversamento del confine è avvenuto nell'area di Bialowieza a un'altitudine molto bassa, rendendo difficile il rilevamento da parte dei sistemi radar. Pertanto, in un altro comunicato mattutino, il comando operativo dei rami delle forze armate aveva informato che i sistemi radar polacchi non avevano registrato alcuna violazione dello spazio aereo polacco".

Mariusz B?aszczak, ministro della Difesa nazionale, presidente del Comitato per la sicurezza nazionale e gli affari di difesa, ha ordinato di aumentare il numero di soldati al confine e di stanziare forze e risorse aggiuntive, compresi elicotteri da combattimento. La Nato è stata informata dell'incidente.

"A causa di possibili ulteriori provocazioni, facciamo appello alla diffusione responsabile e al commento delle informazioni che potrebbero essere utilizzate dai regimi russo e bielorusso. Il ministero degli Affari esteri della Repubblica di Polonia - continua la nota -, ha emesso una ferma protesta e ha invitato la parte bielorussa a spiegare immediatamente e in dettaglio l'incidente. La parte polacca ha sottolineato che l'incidente è percepito come un altro elemento dell'escalation della tensione al confine polacco-bielorusso. La Polonia si aspetta che la Bielorussia si astenga da tali attività", conclude la nota del ministero polacco.

Il ministero degli Esteri bielorusso: "Inverosimile"

Il Ministero degli Affari Esteri bielorusso ha pubblicato una nota in cui definisce "inverosimili" le accuse fatte oggi dalla Polonia secondo cui gli elicotteri bielorussi avrebbero violato lo spazio aereo polacco.

