Le elezioni in Polonia saranno decisive (anche) per i rapporti dell'Ue con l'Ucraina

Le prossime elezioni parlamentari in Polonia si terranno il 15 ottobre. La data è stata comunicata dal presidente Andrzej Duda sulla piattaforma X (ex Twitter). Il voto sarà estremamente importante anche a livello europeo, vista l'influenza sempre maggiore della Polonia nel blocco dei 27 Stati Ue dopo lo scoppio della guerra in Ucraina. Le relazioni di Varsavia con Bruxelles sono da tempo critiche, ma risultano ancora più decisive nell'asset europeo viste le crescenti tensioni sul fronte orientale a causa dell'invasione russa.

Vantaggio risicato

A contendersi i voti dei polacchi saranno principalmente due partiti. Da un lato ci sono i nazionalisti di Diritto e giustizia (PiS), al potere dal 2015, dall'altro la Piattaforma civica liberale (Po), che rappresenta il più grande partito di opposizione. "Ho deciso di ordinare queste elezioni per il 15 ottobre 2023", ha scritto il presidente Andrzej Duda sulla piattaforma di social media X, aggiungendo: "Il futuro della Polonia è una questione che riguarda ciascuno di noi! Usa i tuoi diritti!". In base ai sondaggi il Pis risulta essere in vantaggio, seppur in modo risicato. Se dovesse ottenere una terza vittoria consecutiva, dopo quelle del 2015 e del 2019, gli analisti ipotizzano che il partito al governo non otterrà una maggioranza assoluta. Si aprirebbe dunque la possibilità di una coalizione con la Confederazione di destra radicale (Konfederacja), che include sostenitori del libero mercato, originariamente raggruppati attorno all'eccentrico politico veterano Janusz Korwin-Mikke, e nazionalisti radicali del gruppo Movimento Nazionale (RN). Alle passate elezioni, concentrandosi sui tagli fiscali e sulla riduzione dell'impatto del welfare state, hanno ottenuto il 6,8% dei consensi. Adesso aspirano ad incrementarli.

Le mosse dei conservatori

Il PiS, un partito nazionalista e ultraconservatore, ha concentrato questi anni al potere per eliminare il diritto all'aborto (autorizzato ormai in pochissimi casi), all'eutanasia, e sferrando attacchi alla comunità Lgbt+. Le sue decisioni nei confronti della magistratura e dei media gli sono valse aspre critiche da parte di Bruxelles riguardo lo stato di diritto, che in Polonia risulta ormai compromesso. Stavolta il leader Duda ha incentrato la sua campagna elettorale su un aumento dei pagamenti legati agli assegni familiari. Ha inoltre sottolineato che adotterà una linea dura sulla sicurezza delle frontiere. Per attaccare l'opposizione, ha criticato la Piattaforma civica liberale, accusandola di avere un approccio servile nei confronti dell'Unione europea e della Germania. Lo stesso giorno delle elezioni parlamentari il governo prevede di fissare un referendum riguardo l'accordo sull'immigrazione voluto dall'Ue e caldeggiato dalla premier italiana Giorgia Meloni, ma osteggiato da Varsavia.

Opposizione europeista

La Piattaforma civica liberale dal canto suo insiste per annullare le norme introdotte dal Pis che legano le mani alla magistratura e hanno azzerato le critiche da parte dei media statali. L'altra carta giocata dal Po riguarda i fondi europei: solo rimuovendo il Pis dal governo, sostengono, la Polonia riuscità ad ottenere lo sblocco di numerosi finanziamenti, congelati dalla disputa con Bruxelles sullo stato di diritto e la democrazia, erosi in questi anni col Pis al governo.

I rapporti con Kiev

La Polonia è il Paese membro dell'Ue più grande ed influente del blocco orientale. Il voto di ottobre potrebbe influenzare i rapporti con Bruxelles, inaspriti da litigi su questioni come lo stato di diritto e l'immigrazione. Dall'inizio del conflitto la Polonia ha sostenuto a spada tratta l'Ucraina, con la popolazione polacca che si è spesa tantissimo in termini di solidarietà nei confronti degli ucraini fuggiti dalla guerra. Nell'ultimo anno però Varsavia ha chiesto ed ottenuto da Bruxelles delle restrizioni all'accesso di grano ed altri alimenti provenienti dall'Ucraina per evitare ulteriori danni ai suoi coltivatori, che si sono ritrovati a competere sul mercato locale con i ben più economici prodotti provenienti dalle campagne del Paese confinante. Una mossa che ha estremamente irritato Kiev: Volodymyr Zelensky si è infuriato, mentre Varsavia a quel punto ha accusato di Kiev di "ingratitudine".

Tensioni al confine

Le elezioni peseranno anche in ambito Nato. Il governo polacco ha dichiarato di recente che intende aumentare ulteriormente le truppe al confine con la Bielorussia a causa del maggior numero di migranti e richiedenti asilo che tentano di attraversare irregolarmente le frontiere con l'aiuto delle autorità bielorusse. Secondo quanto riferisce Notes from Poland, il capo della guardia di frontiera ha chiesto che vengano inviati mille soldati in più al confine, con un incremento del 50% rispetto ai numeri attuali. Nel frattempo, Minsk ha annunciato che stava iniziando esercitazioni militari, che includono carri armati e droni, vicino al Suwa?ki Gap , un punto strategicamente importante tra Bielorussia, Polonia, Lituania e l'enclave russa di Kaliningrad. I rapporti esacerbati su più fronti rischiano di esplodere, con gli Stati dell'Alleanza atlantica che potrebbero essere trascinati in un conflitto finora evitato o comunque combattuto solo per interposta persona.