Francia, exit poll: "Macron confermato presidente". Le Pen verso nuova sconfitta

Emmanuel Macron verso la rinconferma a presidente della Repubblica francese. Lo hanno annunciato i media belgi, che a differenza di quelli francesi possono pubblicare i risultati degli exit poll prima delle 20, ora di chiusura delle urne. Il capo dell'Eliseo uscente avrebbe ottenuto tra il 55% e il 58% delle preferenze. Alta l'astensione, che potrebbe essere la più alta degli ultimi 60 anni.

Se gli exit poll saranno confermati, Macron sarà il primo capo dell'Eliseo dai tempi di Jacques Chirac a ottenere un secondo mandato. Il candidato della République en marche ha affrontato al ballottaggio la leader di destra Marine Le Pen, in una riedizione dello scontro di 5 anni fa. Nel 2017, Macron trionfò con il 66% dei voti, ma oggi il margine dovrebbe essere più ridotto: Le Pen è accreditata tra il 42% e il 45% dei voti. Ma usare il condizionale è d'obbligo, vista l'alta incertezza che ha caratterizzato queste elezioni. Inoltre, le urne hanno fatto registrare una sensibile riduzione dell'affluenza, che secondo alcune stime sarebbe del 28%, poco sotto il record del 1969 (quando la sinistra disertò le urne in una sfida tutta nel campo di centrodestra).

A rendere plasticamente l'idea della difficoltà di alcune parti dell'elettorato a scegliere tra i due candidati ci ha pensato una musicista di 34 anni, che si è recata a un seggio nel dipartimento dell'Orne, in Normandia, con una molletta da bucato sul naso per esprime il suo "disgusto". Piuttosto che astenersi, la donna ha preferito votare comunque per il meno peggio. "È la prima volta che voto con così tanto disgusto", ha detto la donna a Ouest-France spiegando di aver voluto comunque dare un segnale preciso da parte dei cittadini.

Nell'attesa della conferma del primo exit poll (o della sua smentita), l'ambasciata americana in Francia ha messo in guardia da eventuali "rischi di terrorismo e di disordini", ma anche di eventuali "manifestazioni violente", a partire dalle 20 di questa sera, quando per l'appunto chiuderanno gli ultimi seggi nelle grandi città. "Manifestazioni spontanee nelle grandi città francesi dopo le ore 20 potrebbero diventare violente", si legge in una nota. L'ambasciata ha quindi invitato i suoi concittadini a evitare i luoghi delle manifestazioni. Tra le città segnalate come più rischiose quelle di Lione e di Strasburgo.

Qualora confermati i primi exit poll, lo scarso margine tra Macron e Le Pen e la bassa affluenza saranno di sicuro al centro del dibattito politico in Francia, visto che adesso si apre la corsa per il cosiddetto "terzo turno", ossia le elezioni legislative, previste per giugno. Il timore dei fedelissimi di Macron è di ritrovarsi fra poche settimane con un Parlamento con una maggioranza risicata a sostegno del presidente. Se non addirittura senza maggioranza. Gli occhi sono puntati sul leader della France Insoumis, Jean-Luc Mélenchon, che dopo aver invitato i suoi elettori a non votare per Le Pen, ha messo nel mirino la poltrona di primo ministro. Ma anche la stessa leader del Rassemblement national potrebbe trovare una rivalsa dai collegi parlamentari, tanto più vista la storica débacle del partito di centrodestra, Les Républicains, la cui candidata Valérie Pécresse si è fermata a un misero 5% al primo turno. Tra gli analisti, c'è chi sottolinea anche una possibile congiuntura tra sinistra radicale e destra intorno ad alcune battaglie, come la riforma delle pensioni annunciata da Macron, che intende innalzare l'età pensionabile. Una proposta contestata da Le Pen, come da Mélenchon.