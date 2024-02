Von der Leyen si ricandida alla guida dell'Ue (e conta su Meloni)

Nei corridoi di Bruxelles lo si vociferava già da diverse settimane, e qualcuno maliziosamente sottolineava come già da mesi il suo entourage e le sue scelte istituzionali fossero in modalità 'campagna elettorale'. Ma adesso è arrivata la conferma: Ursula von der Leyen correrà per un secondo mandato da presidente della Commissione europea. "Sono entrata in carica nel 2019 perché credo fermamente nell'Europa. L'Europa per me è casa", ha detto durante una conferenza stampa a Berlino.

La donna del Ppe

Von der Leyen ha ricevuto l'investitura da parte dei cristiano-democratici della Cdu, il partito tedesco di cui fa parte. Per avere i crismi dell'ufficialità, la candidatura dell'attuale presidente della Commissione deve passare dal Ppe, il Partito popolare europeo che rappresenta la prima forza politica dell'Ue e di cui la Cdu è azionista di maggioranza. Ma difficilmente il congresso dei popolari, che si terrà a marzo a Bucarest, si opporrà alla sua nomina a Spitzenkandidat, il termine tedesco con cui si designano i candidati dei partiti europei alla presidenza dell'esecutivo Ue.

L'asse con Meloni

La corsa di von der Leyen alla riconferma non è però priva di ostacoli. Rispetto al 2019, quando fu eletta un po' a sorpresa nel chiuso delle stanze dei capi di Stato e di governo dell'Ue, il panorama politico europeo è profondamente cambiato. All'epoca, la maggioranza emersa delle urne era composta da popolari (di cui fa parte Forza Italia), dai socialisti del Pse (il partito eureopo del Pd) e dai liberali di Renew (la formazione del presidente francese Emmanuel Macron). Sarebbe stato proprio Macron a sponsorizzare von der Leyen nonostante il Ppe, vincitore alle europee, avesse indicato un altro Spitzenkandidat, il tedesco Manfred Weber.

Oggi, il peso politico di Macron si è notevolmente ridotto per via dei problemi di consenso in patria, mentre Weber, diventato nel frattempo il leader del Ppe, ha progressivamente spostato più a destra il suo partito, mettendo in crisi la coalizione e soprattutto i rapporti con i socialisti. A farne le spese è stato in particolate il Green deal, il grande piano per la transizione ecologica dell'economia europea che avrebbe dovuto caratterizzare il mandato di von der Leyen. Negli ultimi mesi, pezzi importanti del Green deal sono stati annacquati (come le riforme sui trasporti, compreso lo stop alle auto a benzina), se non addirittura mandati in soffitta, come la stretta sui pesticidi invisa alle organizzazioni degli agricoltori. Questo è stato possibile grazie all'asse tra Weber e i gruppi di destra, in particolare i conservatori europei guidati dalla premier Giorgia Meloni.

L'Europa della difesa

Von der Leyen ha capito per tempo l'antifona, e ha impostato l'ultima parte del suo mandato sganciandosi progressivamente dalle istanze dei Verdi (oggi in crisi di consensi e inizialmente una sorta di quarta gamba della sua maggioranza) per abbracciare temi cari alle destre, come il contrasto all'immigrazione. Una foto simbolo è quella che la ritrae in Tunisia al fianco di Meloni e di Mark Rutte, il premier olandese che rappresenta l'ala dei liberali più vicina ai conservatori. Lì, i tre hanno siglato un'intesa con Tunisi per fermare le partenze dei barconi che dovrebbe diventare una sorta di modello Ue. Non è un caso che, nell'aumento dei fondi per la Commissione varato a inizio febbrario dai leader Ue, una delle voci più cospicue riguarda i 7,6 miliardi per gli accordi con i Paesi terzi per la gestione dei migranti. Di soldi in più per la transizione ecologica, invece, non vi è traccia.

Ma a caratterizzare l'eventuale secondo mandato di von der Leyen dovrebbe essere soprattutto la difesa (tema legato a doppio filo con l'Ucraina e la sua ricostruzione). Se con il Covid, primo banco di prova per l'allora neo presidente, la crisi era stata affrontata con il Recovery fund e un maxi piano di indebitamento di Bruxelles, adesso, complici le conseguenze della guerra e i rischi provenienti dalla Russia di Vladimir Putin (e da un'eventuale rielezione di Donald Trump alla Casa bianca), l'Ue ha come priorità il rafforzamento dei suoi eserciti e della sua industria delle armi.

Von der Leyen, che ha proposto di creare un commissario Ue ad hoc per la difesa, ha il curriculum per questo compito: prima di arrivare alla Commissione, era stata ministra della Difesa nell'ultimo governo di Angela Merkel. Di recente, il suo nome era circolato tra quelli in pole per guidare la Nato, ma stando a quanto ricostruito dal quotidiano Die Welt, a opporsi a questa nomina sarebbe stato Olaf Scholz, cancelliere tedesco e esponente di spicco dei socialisti europei. Vero o meno che sia questa indiscrezione, c'è di certo che a guidare l'Alleanza atlantica dovrebbe essere l'olandese Rutte, lo stesso della foto di Tunisi con von der Leyen e Meloni.

Maggioranze variabili

Dietro questi movimenti, emerge un asse sempre più solido che dal Ppe arriva ai conservatori passando per un pezzo dei liberali. I sondaggi, al momento, dicono che questo asse non ha i numeri per proporsi come una nuova maggioranza in Europa, a meno di non scendere a patti con i sovranisti di Marine Le Pen e Matteo Salvini. Eventualità che ha pochissime chance di successo. Tanto più che, se von der Leyen vorrà ottenere un secondo mandato, non basterà guardare all'esito delle elezioni europee del prossimo giugno. La presidenza della Commissione, infatti, è una scelta che ricade soprattutto nelle mani del Consiglio degli Stati membri, come ha sperimentato Weber nel 2019. E qui, occorrerà trovare la quadra con due pezzi grossi come la Germania di Scholz e la Spagna dell'altro socialista di punta, il premier Pedro Sanchez.

L'ipotesi più probabile è che la cosiddetta maggioranza Ursula (Ppe, Pse e liberali) resterà in piedi. Ma rispetto a cinque anni fa, von der Leyen cercherà di fare affidamento su maggioranze di volta in volta variabili quando si tratterà di far passare al Parlamento europeo i suoi provvedimenti, facendo sponda più con i conservatori di Meloni che con i Verdi. Anche a costo di scontri con il centrosinistra.

Almeno questo sembra il piano di Weber. Un piano che von der Leyen sembra già avere abbracciato per mantenere il controllo del Berlaymont, il palazzo della Commissione. Ma come ha dimostrato proprio il caso di Weber, un conto sono le strategie. Un altro, il complesso gioco di equilibri di potere che porta alle nomine di peso nelle istituzioni Ue.