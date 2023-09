Elezioni europee 2024: come funzionano le soglie di sbarramento nei Paesi Ue

L'idea di ridurre la soglia di sbarramento per i partiti candidati alle prossime elezioni europee del giugno 2024 sta dividendo il mondo della politica italiana. C'è chi vi vede un assist da parte del governo a potenziali futuri alleati (leggasi il Italia Viva di Matteo Renzi), ma anche il tentativo di favorire le forze più piccole dell'opposizione per intaccare i seggi di Pd e M5s. Quale che sia la motivazione, non è la prima volta che l'Italia discute dell'opportunità o meno di usare una soglia così alta (o in generale uno sbarramento) per il voto europeo. Del resto, su 27 Stati membri dell'Ue, quasi la metà non prevede alcuno scoglio di preferenze da superare.

Il dibattito non è solo italiano. Da tempo giuristi, scienziati politici e organizzazioni internazionali si interrogano se le soglie di sbarramento siano in linea o meno con i principi democratici, in particolare quello che tutela la rappresentanza delle minoranze. Nel 2007, il Consiglio d'Europa, istituzione da non confondere con l'Ue e che si occupa per l'appunto di promuovere la democrazia e i diritti umani a livello europeo e internazionale, ha raccomandato ai suoi Stati membri di mantenere una soglia per le elezioni parlamentari non superiore al 3% al fine di consentire la maggiore rappresentanza politica possibile della popolazione, in quanto escludere "gruppi di persone dal diritto di essere rappresentati è dannoso per un sistema democratico".

Le soglie di sbarramento (tresholds) per le elezioni europee nei Paesi Ue dove sono previste (Fonte: Eprs)

La Commissione di Venezia, organo consultivo dello stesso Consiglio d'Europa, ritiene problematica una soglia superiore al 5%, mentre sbarramenti compresi tra il 3% e il 5% sono accettabili a patto che vengano messe in atto altre garanzie per la rappresentanza delle minoranze nazionali. L'Unione europea fissa come proprio il 5% come limite massimo a cui i 27 Paesi membri devono attenersi nelle loro leggi nazionali per le elezioni dei deputati dell'Eurocamera.

Ad applicare questa soglia massima sono 9 Stati membri (Repubblica Ceca, Francia, Croazia, Lettonia, Lituania, Ungheria, Polonia, Romania e Slovacchia). In realtà, in Lituania vi è una soglia aggiuntiva del 7% per liste che uniscono più partiti. A Cipro, lo sbarramento di ferma all'1,8%, mentre l'Italia lo sbarramento è al 4%, come in Svezia e Austria. La Grecia, invece, è l'unico Paese Ue con uno scoglio del 3%, la soglia di cui si sta discutendo in questi giorni dalle parti di Palazzo Chigi e Montecitorio.

Soglie di sbarramento (tresholds) per le elezioni europee nei Paesi Ue (Fonte: Eprs)

Come dicevamo, non è la prima volta che in Italia si parla di rivedere la soglia: un anno prima delle ultime elezioni europee, il Consiglio di Stato aveva sollevato la questione mettendo in discussione lo sbarramento del 4%, che, a suo giudizio, violerebbe i "principi del voto rappresentativo e dell'uguaglianza di voto" in assenza di motivazioni di interesse generale che possano giustificarlo. Nella sua risposta, la Corte costituzionale ha sentenziato che tale tipo di soglie sono legittime in quanto servono a garantire la stabilità del governo e il corretto funzionamento dell’assemblea parlamentare.

Non sono dello stesso avviso ben 13 Paesi del blocco tra cui Germania, Spagna, Paesi bassi e Polonia, solo per citare i più grandi: qui non vi è alcuna soglia. In Germania, sono state presentate negli anni delle proposte per introdurne una, ma nel 2011 la Consulta tedesca ha emesso una sentenza che di fatto ne blocca l'attuazione, almeno per quanto riguarda le elezioni del Parlamento europeo: a differenza di quanto stabilito dai giudici italiani, quelli tedeschi hanno fatto notare che, per quanto sia vero che le soglie possono aiutare a mantenere stabili i governi, alle europee si eleggono solo i componenti dell'Eurocamera. La quale, a oggi, non ha il potere di formare alcun esecutivo. Il governo Ue (ossia la Commissione europea) viene nominato dai governi degli Stati membri.

