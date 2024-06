Elezioni europee 2024: le ultime notizie, gli exit poll e i risultati in diretta

Per essere eletti deputati al nuovo parlamento europeo i candidati devono concorrere in liste che siano in grado di superare le soglie di sbarramento. L'Unione europea fissa infatti al 5 per cento il limite massimo a cui i 27 Paesi membri devono attenersi nelle loro leggi nazionali per le europee.

Ad applicare questa soglia massima sono nove Stati membri (Repubblica Ceca, Francia, Croazia, Lettonia, Lituania, Ungheria, Polonia, Romania e Slovacchia). In realtà poi in Lituania vi è una soglia aggiuntiva del 7% per liste che uniscono più partiti. A Cipro, lo sbarramento si ferma all'1,8%, mentre l'Italia lo sbarramento è al 4%, come in Svezia e Austria. La Grecia, invece, è l'unico Paese Ue con uno scoglio del 3%.