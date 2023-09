Non si ferma all'alt e si schianta in moto contro auto della polizia: muore ragazzo di 16 anni

Un adolescente di 16 anni della banlieue parigina ha perso la vita mercoledì sera in ospedale per le gravi ferite riportate mentre era in fuga, sulla sua moto da motocross, da un'auto della polizia che lo inseguiva. Due agenti sono sotto interrogatorio.

All'inizio dell'estate, il 27 giugno scorso, la morte a Nanterre, sempre nella banlieue parigina, del diciassettenne Nahel, ucciso da un poliziotto durante un controllo in strada, fu l'elemento scatenante di una settimana di violenti scontri urbani che dilagarono in mezza Francia. Oggi la tensione è di nuovo altissima.

Il ragazzo, secondo le prime informazioni disponibili, non si era fermato all'alt per evitare un controllo e, fuggendo, si è schiantato a Elancourt, nelle Yvelines, con un'altra auto della polizia che sopraggiungeva proprio in quel momento, poco prima delle 19. Il sedicenne, in arresto cardiaco, è stato rianimato dai soccorsi e portato in ospedale, dove il suo cuore ha smesso di battere.

Due agenti sono stati sottoposti a interrogatorio, l'ipotesi sarebbe di omicidio colposo. A seguito dell'incidente sono state aperte due inchieste: una per "rifiuto di ottemperanza", affidata alla sicurezza territoriale di Yvelines, nei confronti del conducente del mezzo a due ruote, l'altra per "lesioni involontarie del conducente", affidata all'ispettorato generale della polizia nazionale.

Intanto, uno squadrone di gendarmi è stato inviato a Elancourt per prevenire possibili disordini nella cittadina di 25.000 abitanti, secondo una fonte della polizia.

