Due soldati ucraini sono stati uccisi in Germania

Due soldati ucraini, che si trovavano in Germania per cure di riabilitazione, sono stati uccisi da un uomo di origini russe. Il delitto è avvenuto nel weekend, nella zona di Murnau in Baviera, ma ora stanno cominciando ad affiorare i dettagli su quanto accaduto. Sospettato del delitto è un cittadino russo di 57 anni, finito agli arresti mentre le due vittime, di 23 e 36 anni, sarebbero stati membri delle forze armate ucraine che erano stati mandati nel Paese per riabilitarsi in seguito a delle ferite riportate in guerra.

Come scrive la Deutsche Welle, il ministro degli Esteri ucraino, Dmytro Kuleba ha chiesto ai suoi diplomatici in Germania di seguire il caso con particolare attenzione e di cercare di ottenere le punizioni più severe possibili per l'assassino. "Al momento non è possibile fare alcun commento su questa vicenda", si è per ora limitato a dire il ministro degli Interni della Baviera, Joachim Herrmann, mettendo in guardia dal trarre conclusioni affrettate in un commento alla televisione pubblica.

"Ci sono testimonianze secondo cui le tre persone coinvolte sarebbero state viste insieme anche in precedenza", ha dichiarato Herrmann all'emittente Bayerischer Rundfunk. "Ci sono indizi che fanno pensare che tutti abbiano bevuto molto alcol. Tutto questo deve essere indagato. Al momento non abbiamo una pista conclusiva per ritenere che si tratti di una sorta di riflesso del conflitto tra Russia e Ucraina", ha detto.

La gente del posto ha comunque deposto bandiere ucraine, fiori e messaggi di cordoglio vicino al luogo dell'omicidio. La polizia ha risposto alle prime chiamate di emergenza che segnalavano due uomini gravemente feriti nell'area esterna a un centro commerciale sabato sera (27 aprile). Secondo la ricostruzione della polizia locale, all'arrivo sul posto è emerso che il 36enne era già morto per le ferite, il più giovane è invece deceduto la sera stessa in un ospedale vicino. Centinaia di migliaia di ucraini e russi risiedono in Germania, con il numero di ucraini in forte aumento dopo l'invasione russa del febbraio 2022.