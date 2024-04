Nella sorpresa dell'uovo di cioccolato c'è la droga: bimba la mangia e finisce in coma

Una bambina di soli due anni è finita ricoverata in ospedale, dove ha trascorso diversi giorni in coma, dopo aver ingerito della resina di cannabis.trovata nell'involucro dell'ovetto Kinder, che solitamente contiene un piccolo giocattolo come sorpresa. È successo sabato scorso nel comune di Pau, nei pressi di Morlaàs, in Francia: secondo la procura locale, citata dal quotidiano FranceBleu, la droga era stata nascosta all'interno dell'uovo dai genitori, lasciando il dolce nel garage della loro abitazione. La piccola ha però raggiunto l'involucro di plastica gialla o arancione che si trova dentro le uova di cioccolato Kinder, per poi masticare e ingerire il pezzettino di droga che si trovava al suo interno.

La madre se n'è accorta quasi subito, cercando di lavarle la bocca e chiedendole se aveva ingoiato qualcosa. Il giorno seguente il dramma: i genitori hanno trovato la piccola nel letto priva di sensi e hanno chiamato subito i soccorsi. Dopo essere stata trasportata in ospedale, la bimba è rimasta per alcuni giorni in coma, fino a quando i medici non sono riusciti a stabilizzare le sue condizioni. Per fortuna adesso sta bene ed è fuori pericolo, ma adesso per i suoi genitori inizieranno i problemi con la giustizia. Come confermato dal pubblico ministero di Pau, Rodolphe Jarry, la mamma e il papà della bimba hanno ammesso di aver nascosto la resina di cannabis all'interno del Kinder sorpresa. Dopo l'interrogatorio, l'uomo è stato preso in custodia dalla polizia, mentre la consorte è tornata in libertà. Entrambi hanno ammesso davanti alle autorità di aver trascurato la figlia, di essere "devastati" per l'accaduto. I due, socialmente inseriti e ben integrati nella comunità, hanno anche ammesso di essere dei consumatori "occasionali" di cannabis.

Sul caso è intervenuto anche il gruppo Ferrero, che ha sottolineato come non esista alcun legame tra questa vicenda i suoi prodotti: "Le sicurezza dei nostri consumatori è una nostra priorità assoluta - ha precisato l'azienda in una nota -. Auguriamo alla bambina una pronta guarigione".