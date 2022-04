Il dramma dei civili che non vogliono lasciare le loro case nel Donbass

L'attacco russo nel Donbass è sempre più intenso, dicono da Kiev. Coloro che sono riusciti a fuggire stanno trovando rifugio nell'Ucraina occidentale, sempre più sovraffollata. Ma ci sarebbero decine di migliaia di famiglie ucraine intrappolate, all'interno o vicino la linea del fronte orientale, che non possono o non vogliono lasciare le loro case. Una situazione che rischia di far salire ancora di più il numero delle vittime civili di questa guerra

“Alcune persone restano a casa perché pensano che le bombe colpiranno ovunque tranne il luogo in cui si trovano. Alcune persone anziane sono testarde nel senso che dicono: 'Siamo nati qui e moriremo qui'", ha detto a Politico Serhiy Gaidai, il governatore dell'oblast di Lugansk. Secondo Gaidai, circa 70mila persone si sarebbero rifiutate di lasciare le loro case nonostante gli appelli dei funzionari locali e del governo di Kiev.

Non tutti hanno paura dei russi, ammette Gaidai. C'è una minoranza pro-Mosca, a suo avviso: "Stanno aspettando l'arrivo del 'mondo russo'. Non ce ne sono così tanti, ma queste persone esistono. Fondamentalmente, queste persone appartengono a classi sociali basse, hanno redditi bassi”, ha detto. "Guardano la televisione russa 24 ore su 24 e sono semplicemente zombificati".

Due settimane fa, la città di Lysycansk, 95mila abitanti, è stata oggetto di pesanti bombardamenti da parte delle truppe russe. “Dieci persone sono state uccise e parti dei loro corpi giacevano per le strade in modo che chiunque potesse vederle. Le persone in quella zona hanno evacuato immediatamente la città", continua Gaidai. “Ma le persone che vivono nelle zone vicine, che hanno sentito le esplosioni ma non hanno visto i cadaveri, sono rimaste nelle loro case”.

Tra la popolazione, c'è anche chi non si fida che gli eventuali corridoi umanitari siano poi così sicuri. Il governo di Kiev ha più volte denunciato attacchi ai civili in fuga e sostiene che sia sempre più difficile negoziare vie di fuga sicure dalle regioni dilaniate dalla guerra. L'esempio più noto è quello di Mariupol, dove 170mila civili non sarebbero riusciti a sfuggire ai bombardamenti. Anche il Comitato Internazionale della Croce Rossa è stato costretto a sospendere le sue operazioni in città, ricorda sempre Politico.

Chiaramente, la versione di Mosca è diversa. In un colloquio telefonico con il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, Vladimir Putin ha parlato di "misure adottate in via continuativa per proteggere la popolazione civile" e "dell'apertura quotidiana di corridoi umanitari" per "l'evacuazione in sicurezza dei civili dalla zona di combattimento". Dichiarazioni che contrastano con quanto successo due settimane fa con i missili piombati su una stazione ferroviaria usata per portare via i civili dalle zone orientali del Paese.

Da allora, le autorità ucraine hanno privilegiato i trasporti in bus, ma anche quelli sarebbero stati colpiti dalle truppe russe nonostante gli accordi sui corridoi umanitari. "Ecco perché neanche noi ci fidiamo di questi corridoi", dice Gaidai. Poche settimane fa, circa 3mila persone al giorno venivano portate fuori dalla zona di pericolo in autobus. Il numero ora è sceso a circa 100 al giorno. "Ma anche se sono solo 10 persone al giorno, continueremo comunque a evacuarle", ha assicurato Gaidai.