Donna spinta sui binari, il treno si ferma a un metro: il video

Un uomo ha spinto una donna che attendeva il treno della metro, facendola cadere sui binari proprio mentre sopraggiungeva il mezzo. Tutto si è svolto in pochi attimi, ma la prontezza dell'autista ha permesso di evitare la tragedia. Scenario dell'incredibile scena la stazione Rogier di Bruxelles, una delle più affollate della capitale belga, vicina al centro storico.

L'episodio è avvenuto nel tardo pomeriggio di venerdì 14 gennaio. Un portavoce della Stib, l'azienda di trasporti pubblici della città, ha fatto sapere che la donna è in stato di shock e che è stata subito soccorsa dai passeggeri. "L'autista ha reagito molto bene, ma è molto scioccato, così come la vittima", ha detto al Brussels Times Guy Sablon. Secondo quanto riferito dal portavoce, l'operatore della metropolitana ha visto la persona sui binari e si è fermato appena in tempo tirando il freno di emergenza, come si può vedere nel video qui sotto.

Le immagini mostrano la donna mentre attende il treno vicino al limite della piattaforma. Improvvisamente, un uomo la spinge da dietro, facendola cadere sui binari. L'uomo sarebbe stato rintracciato e fermato dalla polizia. Non è noto ancora se l'uomo e la donna si conoscano e le ragioni del folle gesto.