Donna palpeggia uomo in discoteca: condannata a 6 mesi di carcere

Una donna è stata condannata a 6 mesi di carcere per aver palpeggiato un uomo senza consenso, e in modo "lascivo" e "osceno". È quanto ha stabilito un giudice di Navarra, in Spagna, in seguito alla denuncia da parte della vittima. La donna dovrà anche pagare 300 euro a titolo di risarcimento del danno morale, e non potrà lavorare con i minorenni per 18 mesi. Lo riportano i media locali.

I fatti si sono svolti in una discoteca di Pamplona lo scorso 10 febbraio. L'uomo ha riferito che erano circa le 3,30 del mattino quando la donna, una giovane sudamericana di 23 anni residente a Navarra, gli si è avvicinata e "con spirito libidinoso le ha toccato il sedere, muovendo la mano lungo la gamba in modo lascivo". La vittima ha rimproverato la donna per suo comportamento, ma lei ha ignorato le rimostranze dell'uomo e ha continuato a palpeggiarlo nelle parti intime. A quel punto, la vittima ha lasciato il locale e ha deciso di denunciare l'abuso alla polizia.

Per la donna è scattata la denuncia, che si è conclusa con una sentenza di condanna per violenza sessuale. La pena di 6 mesi di carcere sarebbe potuta essere più pesante, ma alla donna sono state riconosciute le attenuanti in quanto, ha confessato ai giudici, era "influenzata dal consumo di sostanze tossiche".

