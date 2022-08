Donna muore travolta da mandria di mucche mentre portava a passeggio il cane

Una donna è morta dopo essere stata calpestata da una mandria di 30 mucche mentre portava a spasso il cane. È accaduto in Inghilterra, vicino Billingshurst, nel West Sussex, e la vittima è stata trovata dai residenti locali "coperta di sangue" poco prima di mezzogiorno di lunedì scorso. Alcuni persone si sono precipitate in aiuto della donna, una 55enne, prima che arrivassero la polizia, i paramedici e un'ambulanza aerea, ma purtroppo non c'è stato nulla da fare, neanche i tentativi di rianimazione dei medici hanno sortito alcun effetto.

Come riporta il Mirror i residenti della zona hanno affermato che un uomo era stato ferito dalle stesse mucche "pazze" nel maggio scorso e ha dovuto essere trasportato in aereo in ospedale, ma è sopravvissuto. "Era adorabile. Amava gli animali e il suo cane. Era un essere umano gentile. Il pensiero che sia stata calpestata da una mucca è semplicemente orribile. Non le mangiava nemmeno, era vegetariana”, ha sostenuto un suo amico che ha chiesto al giornale di restare anonimo.