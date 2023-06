La costringono a non abortire, ma muore: proteste in Polonia

Il quasi totale divieto di aborto sta mietendo un numero crescente di vittime in Polonia. La situazione è di una gravità tale che anche il ministro della Sanità polacco, Adam Niedzielski del partito Legge e Giustizia (PiS), ha annunciato la creazione di un team speciale per aiutare a garantire che le donne incinte ricevano cure mediche adeguate, compreso l'aborto se la loro salute è in pericolo. La dichiarazione arriva dopo l'ultima morte di una donna incinta in ospedale. Come in alcuni casi precedenti, la famiglia e gli attivisti della donna hanno incolpato della tragedia la normativa vigente in materia, adottata dal governo ultraconservatore di Varsavia. I funzionari negano e sostengono si tratti di un caso di negligenza medica.

Cure inadeguate

Come racconta la giornalista Agnieszka W?do?owska, vicedirettrice del giornale Notes from Poland, la donna in questione, chiamata solo Dorota, è stata ricoverata in un ospedale nella città di Nowy Targ il 21 maggio quando le si sono rotte le acque al quinto mese di gravidanza. Secondo i membri della famiglia che hanno parlato con i media, a Dorota è stato detto che la sua gravidanza poteva essere salvata. Secondo quanto ha riferito il quotidiano Gazeta Wyborcza, le era stato ordinato di tenere le gambe sopra la testa per riportare indietro le acque, suggerendole di rimanere in quella posizione per giorni. Dorota ha però iniziato a sviluppare sintomi tra cui mal di testa e vomito, mentre i test indicavano che si stava sviluppando un'infiammazione nel suo corpo.

La mattina del 24 maggio i medici hanno confermato la morte del feto, mentre due ore dopo Dorota è morta a causa di uno shock settico. "Nessuno ci ha detto che la morte del feto era solo una questione di tempo e che la rottura delle acque era pericolosa per Dorota", ha affermato il marito della donna alla stampa polacca. "Nessuno ci ha dato la possibilità di salvare Dorota perché nessuno ci ha detto che la sua vita era in pericolo", ha aggiunto l'uomo. Stessa posizione è stata assunta dall'avvocato che rappresentava la famiglia: "Non è stata informata che la probabilità di mantenere la gravidanza era minima e che nel suo caso ogni ora comportava un enorme rischio per la sua salute e la sua vita", ha detto Jolanta Budzowska all'emittente Tvn24.

Il governo accusa i medici

In base a una sentenza della corte costituzionale del 2020 sono stati vietati gli aborti nei casi in cui al feto è stato diagnosticato un difetto alla nascita. Le opzioni che restano sono solo due: si può abortire se la gravidanza minaccia la vita o la salute della madre o se deriva da un atto criminale come lo stupro. Il ministro Niedzielski ha annunciato la creazione di un team specializzato per lavorare su “come evitare errori durante la cura delle donne incinte”. Il commissario del governo per i diritti dei pazienti, Bart?omiej Chmielowiec, ha ammesso che nel caso di Dorota una serie di "violazioni" nel trattamento sono state commesse, continuando però a a sottolineare che la sua morte "è un esempio di negligenza medica" e asserendo che l'ospedale avrebbe ricevuto "istruzioni dettagliate" per evitare che tali situazioni si ripetessero.

Nel 2021, dopo la morte di un'altra donna in ospedale, il ministero della salute aveva emesso nuove linee guida per il trattamento delle complicanze in gravidanza. Posizione completamente diversa da parte dei gruppi per i diritti delle donne e di alcuni politici dell'opposizione. Negano che la colpa principale sia dell'ospedale e del personale medico, accusando invece l'ambiente legale e politico vigente in Polonia, che rende gli operatori sanitari riluttanti a fornire aborti per paura di essere perseguiti. "Quante altre donne devono morire per farvi aprire gli occhi?", ha affermato Paulina Matysiak, deputata di The Left (Lewica). "Quanto deve essere lungo l'elenco delle vittime del divieto di aborto e della vigliaccheria dei medici per farvi capire che siete dei criminali e che l'aborto salva la vita?" ha scritto il gruppo Strajk Kobiet (Sciopero delle donne), il gruppo che ha guidato le proteste di massa nel 2020 e nel 2021 contro il divieto quasi totale dell'aborto.