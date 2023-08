Va all'ultimo appuntamento, lei lo manganella e prova a dargli fuoco

Si erano dati appuntamento per trovare un accordo pacifico sulla separazione. Ma l'incontro si è concluso con una denuncia per lesioni personali e con un tentativo di aggressione incendiaria. Una dinamica purtroppo ben nota alle cronache, solo che stavolta a compiere gli atti di violenza è stata una donna ai danni dell'ex compagno.

L'episodio è successo a Langenselbold, in Germania: la donna, di 29 anni, si era presentata all'ultimo appuntamento con un manganello e un liquido infiammabile. Quando ha visto arrivare il suo ex compagno lo ha primo cosparso con il liquido, e poi ha cominciato a colpirlo violentemente con il manganello. L'uomo, fuggendo, ha visto la donna inseguirlo con un accendino in mano. Per sua fortuna, la vittima è riuscita a seminare la ex e a chiamare la polizia.

L'uomo era leggermente ferito, e ha subito graffi e abrasioni. La 29enne è ora indagata con l'accusa di lesioni personali gravi.

