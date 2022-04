Una 46enne italiana uccisa in Lussemburgo, si pensa a una rapina

Una donna italiana di 47 anni è stata trovata morta in Lussemburgo e si sospetta che sia stata uccisa in una rapina. Il corpo senza vita della donna è stato rinvenuto nel seminterrato del ristorante dove lavorava, nel quartiere di Kirchberg della capitale del piccolo Stato, e le sarebbero stati portati via 3mila euro.

La donna, originaria di Petacciato, in Molise, ma emigrata da tempo nel Granducato, sarebbe stata colpita in testa con un corpo contundente, ha riferito il giornale lussemburgese Le Quotidien. Il magistrato ha disposto l'autopsia e le forze dell'ordine stanno controllando le telecamere di sicurezza della zona.