Pugnala una donna ebrea in casa e disegna una svastica sulla porta

Lione sotto shock. Una donna ebrea è stata pugnalata in casa da uno sconosciuto vestito di nero e con il volto coperto. Prima di darsi alla fuga l'assalitore avrebbe disegnato sulla porta di casa della donna una svastica, proprio per questo gli inquirenti ipotizzano un movente antisemita per l'aggressione.

Secondo i media francesi, la donna sulla trentina avrebbe aperto la porta di casa dopo aver sentito suonare il campanello, poi sarebbe stata colpita all'improvviso per due volte con un coltello. L'assalitore si è poi dato alla fuga facendo perdere le sue tracce. Fortunatamente i fendenti non sono stati fatali, la donna non è in pericolo di vita.

