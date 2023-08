La fanno scendere dalle montagne russe perché troppo grassa: "Umiliata"

Una donna, di 35 anni, aveva deciso di recarsi al Parc Astérix, un parco divertimenti nei pressi di Parigi, dedicato al celebre personaggio dei fumetti. Voleva approfittare di una nuova attrazione appena inaugurata, le montagne russe “Toutatis”. Le è stato però rifiutato l'accesso all'attrazione più veloce di Francia a causa della sua corporatura. I tecnici non sono riusciti a chiuderle l'imbracatura per diversi minuti e alla fine le hanno chiesto di lasciare l'attrazione.

In seguito alla stampa la donna ha dichiarato di aver vissuto l'esperienza come una vera e propria "umiliazione". Secondo lei, se esistono limiti di altezza o peso per entrare in un'attrazione, il parco dovrebbe annunciarlo in anticipo per evitare questo tipo di situazioni. Nella sua testimonianza ha raccontato che un uomo, probabilmente un manager, è venuto da lei in seguito per assicurarle che "non ha tollerato" la situazione che si era appena svolta e le avrebbe offerto un risarcimento. La dirigenza del Parc Astérix ha poi voluto scusarsi con la cliente.

Durante un intervento su BfmTv, una tv francese, il vicedirettore generale responsabile del funzionamento del parco di attrazioni, Sébastien Retailleau ha spiegato: “Siamo tristi e dispiaciuti per questa persona (…) certe morfologie non consentono l'imbarco su Toutatis". Ha aggiunto: "Ciò che conta di più è la sicurezza, quella che garantiamo ai nostri visitatori", precisando: "Anche se il pilota volesse attivare la macchina, non potrebbe, perché la spia segnalerebbe un problema". Ha infine dichiarato che in effetti alcune attrazioni del parco sono soggette a limiti di dimensioni massime e minime, ma ha assicurato che la direzione prevede di allestire posti più idonei a tutte le taglie nelle proprie attrazioni.