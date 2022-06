Donatore di sperma seriale ha 160 figli: "Ho fatto sesso con almeno 200 donne"

Un donatore di sperma 'seriale' ha avuto più di 160 figli, diventando il padre più prolifico del Regno Unito. Il 51enne che usa lo pseudonimo di Joe Donor, ha raccontato di aver avuto rapporti sessuali con quasi 200 donne che avevano il desiderio di concepire ma non potevano o perché avevano dei problemi, o perché magari single o in coppie omosessuali, e di averne aiutate molte a rimanere incinte senza mai incontrarle di persona.

Secondo quanto da lui stesso spiegato dopo che lo hanno contattato via Facebook e Instagram, le donne concepiscono attraverso il "rapporto parziale" (sesso senza baci), quello naturale e completo o un rapporto artificiale, in cui lui fornisce solo lo sperma. "Ma vedrò solo uno dei miei figli il giorno della festa del papà", ha detto al tabloit The Sun a cui ha raccontato la sua storia. Dopo aver viaggiato attraverso gli Stati Uniti, l'Argentina, l'Italia, Singapore, le Filippine e il Regno Unito per donare il suo sperma, ha spiegato che alcuni dei suoi figli si trovavano in fusi orari diversi, quindi probabilmente avrebbe parlato con loro in giorni diversi, per festeggiare la ricorrenza che nel Regno Unito cade la terza domenica di giugno ogni anno. Dei suoi 160 figli l'uomo sostiene di averne incontrati più di 60. Joe, originario del Vermont negli Stati Uniti e residente nel Regno Unito, si definisce "l'angelo del nord" per aver aiutato le donne a realizzare il loro sogno di maternità.

La donazione di sperma a pagamento è vietata dalla legge britannica e i donatori che si rivolgono alle cliniche della fertilità o alle banche del seme non hanno alcun diritto o responsabilità nei confronti dei bambini concepiti con il loro sperma. Tuttavia i bambini che nascono in seguito alla donazione hanno il diritto di chiedere alcune informazioni sul loro padre biologico quando raggiungono l'età di 16 anni.