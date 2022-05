Donatore di sperma ha 15 figli con donne lesbiche, ma nascondeva malattia ereditaria

Offriva su internet il proprio sperma per donne che volevano praticare l'inseminazione artificiale, ma nascondeva il fatto di avere una malattia ereditaria che può causare ritardi mentali ne suoi figli. Un uomo nel Regno Unito ha così avuto 15 figli, tutti da donne lesbiche, e nonostante avesse promesso di non farlo, in quattro casi dopo la nascita del bambino le ha portate in tribunale per ottenere l'affidamento congiunto del piccolo. Il 37enne James MacDougall è finito sotto processo e ora è stato soggetto a una induzione che gli impedirà di ripetere il suo coportamento.

Come riporta il Daily Mail l'uomo è affetto dalla sindrome dell'X fragile, una condizione genetica, che è ereditaria, e che porta a un basso quoziente intellettivo e a ritardi nello sviluppo e non può essere curata. MacDougall offriva il suo seme con annunci su internet, e nonostante avesse inizialmente firmato un accordo in cui affermava di non volere alcun contatto con i bambini, ha poi in alcuni casi richiesto ai tribunali ordini di responsabilità genitoriale e di poter trascorrere del tempo con quattro di loro. Ma tre madri si sono opposte e il tribunale ha dato loro ragione, con il giudice che ha sostenuto che l'uomo potrebbe causare loro un danno. Inoltre la causa si è allargata e la giudice Justice Lieven ha imposto un divieto affinché non possa mai più donare il suo seme.