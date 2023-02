Non ha i documenti post Brexit, 74enne con Alzheimer rischia l'espulsione

Una donna britannica di 74 anni, affetta da Alzheimer e che vive in una casa di cura rischia di essere deportata dalla Svezia in quanto, a causa della sua condizione, non ha consegnato in tempo i documenti necessari a continuare a vivere nell'Ue dopo la Brexit. Il caso di Kathleen Poole, che non può parlare, camminare o nutrirsi da sola, è stato denunciato dal Guardian e ora ha scatenato anche una risposta dell'Unione europea che ha chiesto spiegazioni a Stoccolma.

"Siamo a conoscenza di questo caso e siamo in contatto con le autorità svedesi", ha dichiarato al giornale un portavoce della Commissione, che ha ricordato che ci sono delle salvaguardie per proteggere i cittadini britannici che si trovavano legalmente in uno Stato membro dell'Ue prima del divorzio. "L'accordo di recesso prevede solide salvaguardie che assicurano che qualsiasi rifiuto debba essere proporzionato e appellabile a un tribunale nazionale indipendente", ha spiegato il portavoce.

Kathleen Poole e il suo defunto marito avevano comprato una casa in Svezia 18 anni fa per essere vicini al figlio, alla nuora svedese e ai quattro giovani nipoti. La donna ha poi sviluppato l'Alzheimer all'età di 63 anni e negli ultimi 10 anni è stata ricoverata in una casa di cura. La malattia l'ha resa incapace di nutrirsi e lavarsi da sola e parlare. La donna aveva ottenuto la residenza permanente nella nazione e un "numero personale" che attestava il suo diritto di stare in Svezia, ma quando è entrata in vigore la Brexit ha dovuto fare nuovamente domanda per un nuovo status di immigrazione, noto come status di residenza.

Come riporta il quotidiano britannico la sua famiglia ha presentato una domanda prima della scadenza del 2021, ma è stata respinta a causa della mancanza del passaporto. "Non può lasciare il suo letto, quindi non ha mai avuto il bisogno di ottenere un nuovo passaporto e lo abbiamo spiegato" alle autorità, ha detto la nuora Angelica. Ma a settembre la famiglia ha ricevuto una lettera che le ordinava di lasciare il Paese. La polizia si è anche presentata a casa a gennaio quando la famiglia non è stata in grado di fornire i documenti necessari. Gli agenti si sono anche recati presso la sua casa di cura per esaminare il suo guardaroba e interrogare il personale infermieristico sui suoi effetti personali.

Il caso è stato definito "scioccante" dal deputato laburista ed ex presidente della commissione Brexit Hilary Benn, che ha invitato Londra e Bruxelles a "porre fine alla deportazione di un cittadino britannico vulnerabile". Un portavoce dell'Ufficio per gli Affari Esteri di Londra ha dichiarato: "Siamo a conoscenza di questo caso e stiamo cercando ogni modo per fare progressi per la famiglia".