Vietare gli spot in tv di merendine e succhi di frutta: la proposta divide il governo

Dopo il no al divieto europeo sulle auto a benzina e diesel, i liberali tedeschi hanno una nuova missione: fermare la proposta di legge del ministro ecologista Cem Ozdemir che intende vietare gli spot in tv e a scuola degli alimenti particolarmente ricchi di zuccheri, grassi e sale.

La proposta risale a inizio anno, ma il suo approdo in Parlamento è stato rinviato di mese in mese in seguito alle critiche degli esponenti del Fdp, il partito guidato dal ministro delle Finanze Christian Linder, "terza gamba" del governo del socialista Olaf Scholz. La prima versione del testo, voluto dai Verdi, seconda forza della coalizione, e sostenuto da pediatri e associazioni per l'infanzia, prevedeva lo stop agli spot televisivi tra le 6 e le 23 per tutti quei prodotti alimentari rivolti ai bambini sotto i 14 anni che non rispettano gli standard sulla salute infantile dell'Organizzazione mondiale della sanità. All'interno di questa categoria rientrano la stragrande maggioranza di merendine e snack, ma anche succhi di frutta, yogurt e salumi. Il testo originario prevedeva anche i divieti di cartelli pubblicitari nelle zone vicine a scuole, giardini e parchi per bambini.

Sotto la pressione dei liberaldemocratici del Fdp, da mesi alle strette con i Verdi su diversi dossier caldi (tanto che a Berlino c'è chi teme una crisi di governo), Ozemir ha presentato in questi giorni una proposta modificata, che salva alcuni prodotti (come lo yogurt) e riduce il divieto di spot televisivi alle fasce 17-23 nei giorni feriali, dalle 8 alle 11 di sabato, e dalle 8 alle 22 di domenica. Inoltre, i divieti sui cartelli pubblicitari scatteranno solo nelle zone intorno a scuole e asili nido, e non anche vicino a giardini e parchi (eventualità, quest'ultima, che in molte città si sarebbe tradotta in un divieto totale).

Ma le modifiche, che hanno attirato le lamentele di ecologisti e salutisti, non hanno cambiato la posizione del Fdp: "Finché Cem Ozdemir non presenterà una proposta legislativa significativa e praticabile, non avvieremo la procedura parlamentare", ha dichiarato Gero Hocker, portavoce per la politica agricola del gruppo parlamentare dei liberali. Per il partito di Lindner i "divieti generalizzati" vanno eliminati del tutto. Semmai, serve una legge che si concentri sull'educazione allo sport e alla corretta alimentazione. In Germania, il 15 per cento dei bambini soffre di obesità.

Continua su Today