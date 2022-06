Rispetta i limiti ma mostra il dito medio all'autovelox, multa da 5mila euro

Un automobilista tedesco ha ricevuto una multa da 5mila euro perché sorpreso dalla polizia stradale a fare il dito medio all'autovelox. Il tribunale distrettuale di Passavia, una cittadina della Baviera, ha condannato l'uomo, di 53 anni, dopo che lo scorso agosto era stato sorpreso a fare il gesto in direzione del tachimetro sull'A3 nei pressi dell'area di servizio Donautal Ost, come riportano i media tedeschi, e questo nonostante non avesse superato i limiti di velocità.

L'automobilista è stato incastrato perché proprio mentre mostrava il dito medio, un altro automobilista lo ha superato correndo più del dovuto, facendo scattare l'autovelox. Analizzando la foto, gli agenti hanno scoperto il gesto del dito medio del conducente più lento e hanno presentato una denuncia penale. Il 53enne ha inizialmente presentato un'obiezione contro la sanzione, e il caso si è trascinato per diversi mesi. Tuttavia, ha poi rinunciato al ricorso e accettato l'ammenda.

È stato condannato a 50 "multe unitarie" di 100 euro per due capi d'accusa di comportamento ingiurioso, per un totale di 5mila euro. In una lettera alla polizia, l'uomo ha dichiarato di essersi pentito dell'incidente e di essersi scusato. La polizia ha sostenuto che "non si tratta di un reato di poco conto" e che la sentenza avrebbe potuto essere "ancora più drastica". "A seconda della natura e delle modalità dell'incidente o nel caso di persone con una condanna precedente, per un insulto può essere presa in considerazione anche una pena detentiva senza condizionale", ha affermato la polizia di Passau.

Mostrare il dito medio anche verso un altro conducente è un reato in Germania ai sensi dell'articolo 185 del Codice penale (Stgb). È punibile con una pena detentiva fino a un anno o una multa. Le persone possono sporgere denuncia se qualcuno mostra loro il dito medio nel traffico stradale, ma di solito ha una possibilità di successo solo se i testimoni possono provare che è successo. Oltre al dito medio, può essere un reato anche insultare verbalmente qualcuno.