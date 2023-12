"Le atrocità che noi russi abbiamo commesso in Ucraina"

Dice di essere un ex colonnello russo e un ex membro del gruppo paramilitare Wagner. E di aver assistito ad atroci crimini di guerra mentre prestava servizio in Ucraina: prigionieri giustiziati, esecuzioni di soldati e civili, bambini rapiti. Tutte informazioni che adesso Igor Salikov vuole consegnare nelle mani della Corte penale internazionale. Lo riportano i media olandesi.

Salikov, 60 anni, sarebbe arrivato lunedì nei Paesi Bassi. Ha fatto rapporto al Marechaussee, un ramo dell'esercito olandese, dopo essere arrivato all'aeroporto di Schiphol, vicino Amsterdam, dicendo di essere fuggito dalle forze russe dopo aver rifiutato l'ordine di giustiziare dei civili. Il suo obiettivo, scrive l'emittente pubblica olandese Nos, è di testimoniare sui crimini di guerra russi in Ucraina. dinanzi alla Corte penale internazionale.

"Ho assistito ad atrocità contro i civili", ha detto il 60enne durante una intervista. "Ho visto persone dei servizi segreti portare un gran numero di bambini senza genitori oltre il confine con la Bielorussia", ha raccontato. I fatti non si riferiscono solo all'ultimo conflitto, ma anche a quanto accaduto durante l'invasione della Crimea e del Donbass nel 2014: a Donetsk, Salikov dice di aver visto "civili minacciati e uccisi", e ha affermato che le mine terrestri sono state piazzate in aree civili, causando la morte di molti adulti e bambini. L'obiettivo era destabilizzare la regione e accusare l’esercito ucraino di violenza contro la comunità russa. Il presunto ex colonnello russo ha affermato che i crimini sono stati commessi dai soldati per ordine diretto del ministero della Difesa russo e dell'ufficio del presidente Vladimir Putin.

Salikov dovrebbe adesso testimoniare alla Corte penale internazionale dell'Aia, che a marzo ha emesso un mandato di arresto internazionale nei confronti di Putin. L'Ucraina e molti dei suoi alleati occidentali hanno spinto anche per la creazione di un tribunale che indaghi sul "crimine di aggressione" commesso dalla Russia durante la guerra.

