La premier legge un discorso e rivela: "Lo ha scritto ChatGpt"

Potrebbe passare alla storia il discorso che la premier danese Mette Frederiksen ha tenuto oggi davanti ai deputati del Parlamento di Copenaghen. Non tanto per il suo contenuto, quanto piuttosto per l'inedito "ghost writer": il software di intelligenza artificiale ChatGpt..

Salita sul podio per rivolgersi ai parlamentari, Frederiksen ha iniziato il suo intervento, incentrato sui risultati dell'azione politica del suo governo. Terminata la prima parte, la premier si è fermata, rivelando ai presenti il vero autore del testo appena letto: il chatbot sviluppato dalla società OpenAI. "Quello che ho appena letto non è frutto del mio lavoro, o di qualsiasi altro essere umano", ma di ChatGpt. "Sebbene non abbia sempre colpito nel segno, sia nei dettagli del programma di lavoro del governo che nella punteggiatura, ciò di cui (ChatGPT) è capace è sia affascinante che terrificante", ha sottolineato la leader danese.

Nella parte del discorso scritto dall'intelligenza artificiale c'erano le seguenti frasi: "È stato un onore e una sfida guidare un governo allargato durante l'ultimo anno parlamentare. Abbiamo lavorato duramente per cooperare tra le parti e garantire un futuro forte e sostenibile in Danimarca". E ancora: "Abbiamo adottato misure per combattere il cambiamento climatico e garantire una società più equa e inclusiva in cui tutti i cittadini abbiano pari opportunità. Abbiamo lavorato anche per rafforzare il nostro sistema sanitario e sociale, affinché tutti i cittadini possano avere l'aiuto di cui hanno bisogno". Per chiudere con: "Sebbene abbiamo incontrato sfide e opposizione lungo la strada, sono orgogliosa di ciò che abbiamo ottenuto insieme nell'ultimo anno parlamentare". Le "penne" solitamente incaricate di scrivere i discorsi della premer non hanno commentato la qualità di questo nuovo collega di lavoro.