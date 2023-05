Quelli che diffondono un discorso di Hitler attraverso gli altoparlanti del treno

Due persone sono state denunciate in Austria perché sospettate di aver diffuso un discorso di Adolf Hitler attraverso gli altoparlanti di un treno dell'alta velocità. Il fatto è avvenuto domenica pomeriggio, 14 maggio, su un treno Railjet in viaggio da Bregenz e diretto a Vienna. Le autorità hanno rintracciato i due analizzando i filmati delle telecamere di sicurezza del convoglio. L'impianto altoparlante, invece di annunciare la fermata successiva, ha diffuso ad altissimo volume una lunga serie di "papere" della voce storica degli annunci delle ferrovie austriache, la presentatrice tv Chris Lohner, a seguire poi un comizio di Hitler con le grida della folla "Heil Hitler".

La capotreno - raccontano alcuni passeggeri sui social media -, nonostante disperati tentativi, non è riuscita a interrompere l'audio. Non si tratta di un caso isolato di hackeraggio: i due sono anche sospettati di essere responsabili di altri due episodi avvenuti la scorsa settimana sui treni in viaggio da St. Polten a Vienna, in cui le registrazioni sono state riprodotte tramite l'interfono del treno.

Non è chiaro se anche queste registrazioni avessero una connotazione nazista. Come riferito dall'agenzia di stampa austriaca Apa, si ritiene che i sospetti abbiano aperto le cabine di interfono dei macchinisti con una chiave di proprietà di tutti i dipendenti del treno, e poi abbiano riprodotto le registrazioni.