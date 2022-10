Rifiuti di droga abbandonati nei campi: l'Olanda aumenta i fondi per le bonifiche

I Paesi Bassi hanno un grave problema di rifiuti illegali provenienti dal mercato nero della droga. Barili pieni di sostanze chimiche utilizzate per tagliare la cocaina o cucinare stupefacenti sintetici sono da tempo abbandonati nei terreni, causando un grave rischio per l'ambiente e la salute dei cittadini. Solo nel 2021, la polizia olandese ha recensito 208 discariche abusive, quasi sempre create in campi agricoli o giardini privati all'insaputa dei proprietari. Da qui la decisione del governo di dar vita a un nuovo fondo per dare sussidi ai cittadini che dovranno bonicare i loro terreni.

Il fondo, in realtà, esisteva già da tempo, ma è stato ritenuto insufficiente dalle vittime. Con un nuovo provvedimento, l'esecutivo ha innalzato le risorse e il tetto massimo per il sussidio, che adesso sarà di 200mila euro contro i 25mila previsti finora. Il governo si occuperà anche di sostenere tutti i costi in caso di grave contaminazione. I rifiuti chimici, se lasciati in giro per troppo tempo, possono causare ingenti danni alle falde acquifere, con conseguenze potenzialmente dannose per la salute pubblica.

Lo scarico illegale di rifiuti di droga rappresenta un fenomeno ormai consolidato nei Paesi Bassi. Nel 2021 la polizia olandese ha identificato 208 discariche abusive, legate principalmente dalla produzione di ecstasy e droghe sintetiche. La maggior parte sono state scoperte nel Limburgo, al confine con il Belgio, altro Paese colpito da questo fenomeno. Secondo le autorità olandesi, se i casi di rifiuti illegali aumentano il motivo va cercato nelle nuove strategie dei signori della droga, i quali, per ovviare ai raid della polizia che hanno smantellato diversi grandi laboratori, hanno cominciato a creare centri di produzione più piccoli. "Ciò porta allo scarico di minori quantità di rifiuti, ma ogni scarico conta", spiegano a Nos.