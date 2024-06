Dimentica di portare il figlio di 7 mesi all'asilo, dopo il lavoro lo trova morto in auto

Un bebè di 7 mesi è morto dopo essere stato lasciato dal padre in auto. L'uomo avrebbe dovuto portarlo all'asilo prima di andare in ufficio, ma nella fretta si sarebbe dimenticato. Visto che gli era passato completamente dalla testa che il bambino fosse nella vettura, e visto che questo dormiva tranquillo senza emettere nessun suono per ricordarglielo, era uscito dalla macchina per andare a lavorare.

È stato solo alla fine del turno che il padre si è reso cono di cosa avesse fatto quando, uscendo dal suo ufficio è tornato alla sua vettura per andare a casa. Ed è stato allora che ha fatto la tragica scoperta: il piccolo era ancora lì ed era morto. La tragedia è accaduta a Carpentras, in Francia. Come racconta il giornale francese 7sur7 l'uomo, di 35 anni, era uscito di casa intorno alle 9 per andare al lavoro, dimenticandosi che il figlio era ancora in macchina. Durante il giorno la temperatura è salita fino a circa 30 gradi. Quando l'uomo è tornato a casa intorno alle 16,30, ha scoperto suo figlio morto in macchina.

I soccorsi sono intervenuti tempestivamente, ma purtroppo per il piccolo non c'è stato nulla da fare. Il bebè è morto di disidratazione a causa del caldo eccessivo nel veicolo. La procura ha aperto un'indagine per omicidio colposo.