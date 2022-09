La destra Ue esulta per Meloni, l'Ungheria: "Servono amici con visioni comuni"

Dagli spagnoli di Vox, ai francesi del Rassemblement National e fino ai polacchi di Diritto e Giustizia e gli Ungheresi di Fidesz, in Europa la destra esulta per il risultato delle elezioni italiane e si lancia all'attacco dell'Unione europea. I partiti di estrema destra di tutta Europa hanno accolto con favore la notizia che una coalizione guidata da Giorgia Meloni è pronta ad andare al potere in Italia.

Balázs Orbán, direttore politico del primo ministro ungherese Viktor Orbán e membro del Parlamento di Budapest, è stato uno dei primi a commentare il risultato, congratulandosi con Meloni su Twitter. "In questi tempi difficili, abbiamo più che mai bisogno di amici che condividano una visione e un approccio comune alle sfide dell'Europa", ha scritto. “Brava Giorgia, vittoria più che meritata”, ha scritto lo stesso Orban su Facebook, postando anche una sua foto insieme alla leader di Fratelli d'Italia. Il primo ministro polacco, Mateusz Morawiecki, pure si è congratulato con lei già poco dopo la chiusura delle urne.

Santiago Abascal, leader del partito di opposizione spagnolo di estrema destra Vox, ha celebrato il risultato sostenendo che "milioni di europei ripongono le loro speranze nell'Italia", e affermando che Meloni "ha mostrato la strada per un'Europa orgogliosa e libera di nazioni sovrane che possono cooperare per la sicurezza e la prosperità di tutti". "Il popolo italiano ha deciso di prendere in mano il proprio destino eleggendo un governo patriottico e sovranista. Congratulazioni a Giorgia Meloni e Matteo Salvini per aver resistito alle minacce di un'Unione europea antidemocratica e arrogante ottenendo questa grande vittoria", ha dichiarato Marine Le Pen.

"La vittoria del centrodestra in Italia può portare a una ristrutturazione politica dell'Europa", ha detto invece André Ventura, leader del partito portoghese di estrema destra Chega, mentre perr Alternative fur Deutschland (Afd), il partito sovranista tedesco alleato di Salvini a Strasburgo, Malte Kaufmann ha parlato di "una buona giornata per l'Italia, una buona giornata per l'Europa".