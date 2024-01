La svolta a destra dell'Europa: in testa in 9 Paesi. E Meloni è seconda solo a Le Pen

L'Europa è sempre più spostata a destra: se si andasse a votare domani, in ben 9 dei 27 Paesi dell'Unione europea vincerebbero i partiti conservatori e sovranisti (per intenderci, gli alleati rispettivamente di Fratelli d'Italia e Lega). In altri nove Stati membri, sarebbero la seconda o la terza forza politica. E questo senza considerare il centrodestra moderato, i popolari del Ppe, rappresentati ai nostri lidi da Forza Italia. È quanto emerge da un sondaggio realizzato dall'Ecfr (European council on foreign relations) in vista delle prossime elezioni europee di giugno.

Meloni e Le Pen regine del voto

Stando al sondaggio, i conservatori dell'Ecr, il partito europeo guidato dalla premier Giorgia Meloni, conquisterebbero 85 seggi al Parlamento Ue. Ancora meglio Identità e democrazia (Id), l'alleanza che vede dentro la Lega, i francesi di Marine Le Pen, gli olandesi di Geert Wilders e i tedeschi dell'Afd: ai sovranisti andrebbero ben 98 eurodeputati, risultato che li porterebbe a essere la terza forza politica dell'Eurocamera.

Queste due realtà della destra, insieme, sono in testa nelle proiezioni in Austria, Belgio, Repubblica Ceca, Francia, Ungheria, Paesi Bassi, Polonia e Slovacchia, oltre che in Italia. Esi piazzerebbero al secondo o al terzo posto in Bulgaria, Estonia, Finlandia, Germania, Lettonia, Portogallo, Romania, Spagna e Svezia. Su tutti svettano due partiti nazionali: FdI, che otterrebbe 27 seggi, sarebbe il secondo partito nazionale per numero di deputati del Parlamento europeo. A oggi, solo la sovranista Le Pen porterebbe a Strasburgo e Bruxelles una pattuglia più nutrita, con ben 30 parlamentari.

Il modello italiano

Restando in Italia, in base al sondaggio dell'Ecfr, il Pd otterrebbe 15 eurodeputati, seguito da M5s con 13. Otto seggi a testa per Lega e Forza Italia. A chiudere il Terzo polo con 6 parlamentari: Matteo Renzi e Carlo Calenda corrono divisi, ma in Europa lo fanno sotto la stessa bandiera, quella dei liberali di Renew (il gruppo del presidente francese Emmanuel Macron).

La coalizione di centrodestra (e di governo) in Italia porterebbe a Strasburgo 43 deputati. Se il modello italiano fosse replicato in Europa, il centrodestra avrebbe ben 356 parlamentari, cinque sotto il numero minimo per ottenere la maggioranza del Parlamento Ue. Nel conteggio dell'Ecfr, però, mancano i 16 eurodeputati di Fidesz, il partito del premier ungherese Viktor Orban, che per il momento non è iscritto né al gruppo dei conservatori, né a quello dei sovranisti. Se questa coalizione dovesse concretizzarsi, scrive l'Ecfr, si potrebbe assistere in Europa a una virata decisa nelle politiche ambientali, a partire dall'agricoltura, settore al centro di forti proteste in diversi Paesi Ue che la destra sta cavalcando. Il sogno del Green deal europeo, detto altrimenti, avrebbe i giorni contati.

La coalizione (im)possibile

Ma il problema del centrodestra nell'Ue è proprio quello di trovare un'unità. I popolari del Ppe, che si confermerebbero ancora il primo partito su scala europea con 173 seggi, hanno alzato un muro nei confronti dei sovranisti di Matteo Salvini e Le Pen. E attualmente hanno un accordo di coalizione con i socialisti (131 seggi, secondo il sondaggio) e con i liberali (86). Questa coalizione ha ancora adesso i numeri per mantenere il controllo del Parlamento europeo (390 deputati).

L'ipotesi più credibile al momento è che l'attuale trio di governo dell'Ue resti unito anche dopo il voto di giugno. Ma potrebbe essere costretto ad allargare le intese a destra, in particolare ai conservatori di Meloni. Guardando a sinistra, infatti, i consensi sono sempre più ridotti rispetto alle elezioni del 2019: i verdi avrebbero 61 seggi, la sinistra 44.