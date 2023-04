La Francia espellerà 20mila migranti dalla "Lampedusa dell'Oceano indiano"

La Francia vuole deportare 20mila migranti, per lo più africani, che si trovano già in Africa, per la precisione a Mayotte. Quest'isola, che si trova tra il Madagascar e il Mozambico e che dista ottomila chilometri da Parigi, è uno dei cosiddetti territori d'Oltremare francesi, ciò che rimane del colonialismo transalpino in giro per il globo. Un pezzo di Unione europea dove vivono 280mila persone, a cui aggiungere migliaia di migranti irregolari che arrivano ogni anno a bordo di barconi, spesso morendo in mare. Proprio per fra fronte a questo fenomeno, il governo di Parigi ha deciso di lanciare l'operazione Wuambushu, che significa "prendere il controllo". E che in concreto porterà a una deportazione di massa di circa 20mila richiedenti asilo.

Non che nella "Lampedusa dell'Oceano indiano" le espulsioni non avvengano già: il governo francese afferma che una persona su due che vive sull'isola è "straniera" e ha promesso di reprimere l'immigrazione clandestina. Ha intensificato la sua presenza in mare e la sorveglianza aerea e attualmente deporta 24.000 persone all'anno. Ha anche aumentato la presenza della polizia e dei paramilitari sull'isola a 1.300 agenti, scrive la Bbc.

Ma il contrasto all'immigrazione clandestina non ha impedito la creazione di baraccopoli, né ha fermato i flussi, che anzi sono in aumento. La maggior parte dei migranti proviene dalle vicine Comore, in particolare dalla più vicina isola di Anjouan. Gran parte del resto viene dal Madagascar. Ma nell'isola sbarcano anche persone provenienti da Paesi molto più lontani, come Ruanda, Burundi e Repubblica Democratica del Congo. Per tutti loro, Mayotte non è solo una porta verso la Francia, ma anche verso il resto dell'Europa: chi ottiene il permesso di soggiorno, spera di raggiungere il Vecchio continente per rifarsi una vita e dare un futuro ai propri figli.

L'operazione Wuambushu programmata da Parigi per fine aprile vuole rafforzare il contrasto ai clandestini. Ma sta provocando le proteste delle organizzazioni per i diritti umani e le preoccupazioni dell'Unicef per la sorte dei tanti bambini presenti nell'isola. Anche il governo delle Comore, a cui un tempo apparteneva Mayotte, protesta e ha chiesto alla Francia di sospendere l'operazione. Violerebbe i diritti umani e danneggerebbe le relazioni tra la Francia e le Comore. I critici nei confronti di Parigi sostengono che le deportazioni sono state finora un fallimento. I migranti espulsi tendono a tornare a Mayotte.

Migranti come Christian Ally Moussa: nato in Madagascar, aveva raggiunto l'isola francese qualche anno fa a bordo di un barcone. L'obiettivo era di ottenere il passaporto europeo, dato che il padre è formalmente un cittadino transalpino. Le autorità di Mayotte lo avevano però rimandato indietro. Lui non si è arreso, e qualche settimana fa è salito su un altro barcone per affrontare un viaggio di 350 chilometri verso la Lampedusa dell'Oceano indiano. Il mezzo, però, si è inabissato, uccidendo Christian e altri 33 migranti. "Suo padre era francese, i suoi nonni erano francesi. Perché è dovuto morire in mare?", è l'amara domanda che un suo parente ha rilasciato alla Bbc.