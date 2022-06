Figlio di diplomatico denunciato 23 volte per abusi sessuali e razzismo: l'ateneo lo sanziona dopo un anno

Dopo 23 denunce per razzismo, aggressioni e reati sessuali un giovane ventunenne figlio di un diplomatico è stato espulso dal campus universitario della Vub, a Bruxelles. L'università ha ricevuto un totale di 23 reclami contro lo studente. 15 di questi riguardavano comportamenti inappropriati e inaccettabili, tra cui dichiarazioni umilianti e razziste, violenze - ha puntato un coltello alla gola di uno studente - e otto denunce di aggressione sessuale. L'autore del reato ha anche rinchiuso alcuni compagni nella sua stanza e li ha aggrediti. Tutti gli incidenti segnalati risalgono al 2020 e al 2021.

Dopo l'arrivo delle segnalazioni, la Vub ha deciso di avviare un procedimento disciplinare. Mentre tale procedura era in corso, sono state imposte misure cautelari. Secondo Het Laatste Nieuws , da quel momento in poi, allo studente non è stato più permesso di bere alcolici nel campus e nelle case degli studenti. Inoltre non gli è mai stato permesso di stare da solo con una sola persona nella sua stanza e non può avvicinarsi agli studenti che hanno presentato denuncia contro di lui. A fine maggio la commissione disciplinare ha stabilito che lo studente “non avrà più accesso a tutte le attività didattiche ea tutte le strutture per gli studenti e, ad eccezione degli esami, non potrà presentarsi nelle sedi dell’ateneo. Se tale studente non rispetterà la sanzione disciplinare, sarà espulso dall’università per un periodo di tre anni.

Si dice che le stesse vittime non siano contente di come l'università abbia gestito il problema. La procedura si sarebbe trascinata troppo a lungo e gli studenti non capiscono perché il giovane non sia stato completamente escluso dalla Vub. L'Ateneo si difende sottolineando che si tratta di una grave sanzione e che la procedura è stata seguita correttamente. Ma ha anche ammesso "che la situazione per le vittime è emotivamente molto difficile e frustrante".

Questo è il motivo per cui l'università sta attualmente lavorando a una nuova procedura, valutando il funzionamento del numero verde usato per raccogliere le denunce degli studenti. Questo nuovo approccio entrerà in vigore nel prossimo anno accademico. “Con queste misure, la Vub vuole garantire la sicurezza e l'integrità personale di tutti i suoi studenti, accelerando anche le procedure (di denuncia, ndr) e fornendo un quadro migliore per le vittime. Oggi e in futuro, questo approccio rimane un punto prioritario di attenzione e di lavoro, in cui la Vub, anche nell'ambito del Consiglio interuniversitario fiammingo (Vlir), si consulta con le altre università”.