Decapita il padre con un'ascia e getta la testa in una rotatoria davanti agli occhi degli automobilisti

Terrore nella serata di lunedì 8 aprile a pochi chilometri da Oviedo, in Spagna. Intorno alle 22 decine di chiamate hanno allertato la polizia affermando che un uomo "esaltato" armato di ascia minacciava gli automobilisti gettandosi a torso nudo sulle macchine presenti lungo la strada N-630, nel comune di Soto de Ribera.

Altri testimoni hanno affermato di aver visto la testa di una persona anziana in una delle rotatorie presenti su strada, mentre su Whatsapp si sono diffusi rapidamente video e audio che documentavano la scena.

L'arresto

Sul posto sono giunte diverse pattuglie della guardia civil che hanno immobilizzato e arrestato un 46enne con l'accusa di aver ucciso e decapitato il padre 71enne, lanciando la testa in una rotonda stradale. La vittima, secondo quanto riferito da alcune fonti della polizia spagnola, viveva molto vicino alla rotonda della strada N-630 dove è avvenuto l'arresto.

Il 46enne, che non ha precedenti penali, ha trascorso la notte nel reparto psichiatrico dell'ospedale universitario centrale delle Asturie dove rimarrà in attesa che gli inquirenti portino avanti le perizie necessarie per accertare lo stato psicologico dell'uomo e procedere quindi ad una formale incriminazione e a un eventuale rinvio a giudizio.