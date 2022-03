La Danimarca disattiva il Green pass per uso interno

Il coronapas, il Green pass danese usato per documentare lo stato di vaccinazione, negatività o avvenuta guarigione, è stato disattivato per l'uso nel Paese scandinavo perché non ci sono più regole che richiedano di esibirlo. Molte delle restrizioni all’accesso ai luoghi al chiuso o all’aperto sono infatti state ritirate a febbraio. Sono invece rimaste in vigore, fino a pochi giorni fa, le raccomandazioni di distanziamento sociale negli ospedali e negli ambulatori.

La revoca di queste ultime norme è avvenuta sulla base delle raccomandazioni del comitato consultivo del governo. Per effetto di tale provvedimento non esistono più raccomandazioni o regole vincolanti sull’uso del Green pass in nessun luogo all’interno dei confini danesi. Tuttavia, il Green pass dell'Ue può essere ancora utilizzato per viaggiare in Paesi che chiedono una certificazione di avvenuta vaccinazione o che limitano i viaggi ad altri requisiti legati al pass sanitario sul Covid-19, ha chiarito nelle ultime ore il ministero della Salute danese.

L'app coronapas continuerà dunque a funzionare, ma gli utenti - ogni volta che effettuano l’accesso - vedranno un messaggio nel quale si ricorda che il codice Qr andrà esibito solo per i viaggi internazionali e che il formato danese del pass sanitario è stato disattivato. Recentemente, anche l'app danese di tracciamento dei contatti “Smittestop” è stata messa fuori servizio.

"L'app coronapas, a partire da maggio 2021, è stata uno strumento cruciale che ha contribuito a ridurre il rischio di infezione” laddove il distanziamento sociale non era possibile “e in situazioni in cui altrimenti il rischio di contagio sarebbe stato elevato", ha affermato il ministro della Salute, Magnus Heunicke, in una nota. La versione danese del Green pass è dunque stata “una precondizione per poter mantenere in sicurezza la società il più aperta possibile”, ha aggiunto Heunicke.

In futuro le autorità di Copenaghen potranno riattivare la versione danese del Green pass con breve preavviso qualora il suo utilizzo sia ritenuto nuovamente necessario.