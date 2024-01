Chef Jozko arrestato: "Ha ucciso la compagna, poi voleva cucinarla e mangiarla"

Prima l'ha uccisa, e poi ha rimosso gli organi dal suo corpo con l'intento di cucinarli. È la dinamica dell'orrore dietro l'omicidio di una donna di 48 anni a Bratislava, in Slovacchia. L'aguzzino è il suo compagno, Jozef Hanuska, cuoco di professione.

Conosciuto come Kuchár Jožko (chef Jozko, in italiano), l'uomo è stato arrestato dopo giorni di ricerche da parte della polizia in seguito alla denuncia della scomparsa di Patricia, cameriere e compagna del cuoco. Secondo le testimonianze dei vicini, i due litigavano di frequente e una volta l'uomo avrebbe minacciato la fidanzata di "tagliarle la testa".

Gli investigatori hanno trovato l'uomo in uno scantinato, insieme al corpo della donna. La scena che si è trovata davanti la polizia è stata raccapricciante: la 48enne era riversa in una pozza di sangue, con il corpo mutilato brutalmente. Lo chef le aveva asportato alcuni organi, tra cui il cuore. Secondo gli agenti, Hanuska si stava preparando a cucinarli.

L'uomo soffriva di problemi di alcolismo. I media slovacchi hanno scoperto che il padre, Stefan Pantl, era stato condannato a morte nel 1981 per aver ucciso due donne. La sua storia è nota alle cronache locali, tanto da venire raccontata in una recente serie tv. Pantl era conosciuto come lo "strangolatore di Bratislava".