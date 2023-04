Cucciolo di tigre bianca abbandonato in un cassonetto e scambiato per un grosso gatto

Le cure, le attenzioni e le medicine non sono bastate. Per il cucciolo di tigre bianca trovato in gravi condizioni di salute in un cassonetto dei rifiuti all'esterno dello zoo di Atene a febbraio, i medici hanno deciso l'eutanasia. Xasiya, così è stato chiamato il cucciolo, ha appena tre mesi ed è una delle vittime del traffico illegale di animali selvatici.

"Purtroppo i suoi gravi e incurabili problemi genetici, dolorosi e incompatibili con il rispetto della qualità della vita e delle regole di benessere, hanno portato sia i 12 veterinari greci membri del comitato istituito dal ministero dell'Ambiente sia gli esperti stranieri a suggerire all'unanimità alle autorità competenti che l'eutanasia era l'unica opzione, come spesso accade nei casi in cui un animale soffre senza alcuna speranza di miglioramento", l'annuncio ufficiale dell'Attica Zoological Park di Atene che aveva preso in cura la piccola e sfortunata tigre.

Il cucciolo era stato gettato in un cassonetto. A trovarlo, scambiandolo per un grosso gatto bianco, un dipendente dello zoo. Una volta recuperato, i veterinari hanno subito visto che si trattava di un cucciolo di tigre "era in cattivo stato, era sporco, aveva un po' di paura, sembrava magro e disidratato”. "Il giovane cucciolo non ha ricevuto cure o dieta adeguate, causando una serie di problemi gravi e potenzialmente irreversibili. Sfortunatamente sembra essere l'ennesima vittima del commercio illegale di animali selvatici", recitava una nota diramata a febbraio. Per settimana è stato curato e coccolato. Purtroppo le previsioni sono state corrette. Le condizioni troppo precarie hanno portato all'eutanasia.