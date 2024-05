"Troppa gente sulla terrazza", crolla ristorante pieno di turisti: quattro morti e numerosi feriti gravi a Palma di Maiorca

Dramma giovedì alle 20.30 a Playa de Palma, a Palma di Maiorca, dove la terrazza di un ristorante-stabilimento balneare, in una delle principali zone turistiche delle isole Baleari è crollata, travolgendo tutta la struttura, lavoratori e clienti. C'era troppa gente, non ha retto. Il bilancio è al momento pesantissimo: 4 morti e 16 feriti (sette dei quali in condizioni molto gravi e nove in condizioni critiche, quasi tutti turisti in vacanza). E' scattato un enorme dispositivo di emergenza degli ultimi anni alle Baleari, decine di persone al lavoro per salvare i clienti del ristorante intrappolati tra le macerie.

L'interno del Medusa Beach Club "non c'è più"

La stagione turistica è in pieno svolgimento nella popolare destinazione turistica. Un boato e l'interno del ristorante Medusa Beach Club "non c'è più": è rimasta in piedi solo la facciata, sul lungomare. In pochi secondi il panico si è diffuso nella zona. I clienti miracolosamente salvatisi dal crollo, riporta il giornale locale Ultrime Hora hanno iniziato a gridare aiuto e altri passanti che si trovavano nelle vicinanze hanno iniziato a chiamare i numeri di emergenza. "In un minuto abbiamo ricevuto decine di chiamate", ha detto un portavoce della polizia.

Tra le vittime anche un giovane senegalese eroe locale: nel 2017 si tuffò in mare per salvare un bagnante che stava annegando. Non ci sarebbero italiani coinvolti, secondo le prime informazioni.

La terrazza ha ceduto all'improvviso: "Troppa gente"

Servirà tempo per avere certezze sulle cause del disastroso cedimento, ma tutto fa pensare a un possibile sovraccarico provocato dall'affollamento sulla terrazza adibita a "chill out": questa è l'ipotesi alla quale lavorano i tecnici dei vigili del fuoco. La terrazza era localizzata al primo piano, per il peso eccessivo la terrazza è crollata da circa quattro metri di altezza sul solaio sottostante, che ha a sua volta ceduto, sprofondando nel piano interrato, dov'era localizzata la zona del ristorante del locale: lo ha spiegato il responsabile dei vigili del fuoco di Palma di Maiorca, Eder Garcia. Proprio nel piano interrato è stata trovata la maggior parte delle persone rimaste ferite nel crollo. La loro identificazione non è stata ancora confermata.

Tre giorni di lutto

L'amministrazione locale sta facendo tutti gli accertamenti necessari per capire se il Medusa Beach Club avesse tutti i permessi regolari. Il sindaco Jaime Martinez, accorso subito sul posto, ha proclamato tre giorni di lutto. Nella prima mattinata odierna i tecnici controlleranno la struttura dell'edificio, per capire se sia necessario evacuare alcuni edifici adiacenti.

