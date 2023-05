Crolla un ponte pedonale: decine di feriti, quasi tutti sono bambini

Sono almeno 27 i feriti, di cui 24 bambini, del crollo di un pedonale in Finlandia, a Espoo, appena fuori Helsinki. La tragedia è avvenuta mentre decine di studenti stavano attraversando il ponte per andare a scuola in vista dell'inizio delle lezioni. Secondo quanto riportato dalle autorità locali, i feriti sono stati trasportati in diversi ospedali della capitale, mentre sono stati attivati dei numeri verdi e un centro informazioni per i familiari dei feriti che potranno così chiedere maggiori informazioni.

Il gruppo di bambini coinvolto nel crollo frequentava la scuola elementare di Kalasatama, a Helsinki, e faceva parte di una gita scolastica. I piccoli sono precipitati da un'altezza di cinque metri, atterrando sull'asfalto sottostante.