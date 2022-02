La crisi tra Russia e Ucraina spiegata in breve

Cosa sta succedendo al confine tra Russia e Ucraina

Fino a 130mila soldati russi e 1.200 carri armati, aerei da combattimento e batterie di missili a lungo raggio si sono ammassati sul confine orientale dell'Ucraina. Mosca afferma che si tratti di una semplice esercitazione militare ma l'accumulo di truppe, visto come una minaccia di invasione, ha innescato la più grande crisi nei legami Est-Ovest dalla Guerra Fredda. Il comandante in capo delle forze armate ucraine afferma che la Russia ha anche circa 2.100 militari nell'est del Paese, nel Dombass, le zone controllate dai ribelli e che gli ufficiali russi ricoprono tutte le posizioni di comando nelle forze separatiste.

Quali sono le origini del conflitto

Nel 2014 il presidente ucraino e filorusso Viktor Yanukovych, decide di sospendere l'accordo di libero scambio con l'Ue. Scattano forti proteste popolari che lo costringono a lasciare il potere e scappare. Nella penisola di Crimea, abitata prevalemntemente da russofoni, dei ribelli, probabilmente sobillati e armati dalla Russia, insorgono e proclamano l'indipendenza chiedendo, dopo un referendum, l'annessione alla Russia, annessione che Vladimir Putin immediatamente riconosce. Un'altra insurrezione armata esplode nel cuore industriale orientale del Paese, il Donbas, scatenando una guerra civile ancora in corso nelle province di Donetsk e Lugansk e che ha causato già 14mila morti. Sia l'Ucraina che l'Occidente hanno accusato la Russia di inviare truppe e armi per sostenere i ribelli, ma Mosca ha negato le accuse affermando che i russi che si sono uniti ai separatisti lo hanno fatto volontariamente. Un accordo di pace del 2015 denominato 'Minsk-2', prevede, tra le altre cose, da una parte che Kiev assicuri autonomia alle regioni separatiste e amnistia per i ribelli e dall'altra che i militari russi spariscano dal territorio. Nessuna delle due condizioni è stata rispettata e la tensione resta alta.

A cosa punta la Russia

Più che prendere il controllo dell'Ucraina l'impressione è che Putin voglia costringere l'Occidente a negoziare e accettare una forte riduzione della sua presenza militare nella regione, presenza ritenuta una minaccia per la Russia. Mosca afferma che la sua è solo una risposta al fatto che la Nato da anni sta ammassando truppe vicino ai suoi confini, nei Paesi membri dell'Est Europa che sono entrati nell'Alleanza Atlantica dopo il 1997 come Lettonia, Lituania, Estonia, Polonia Romania e Bulgaria. A preoccupare Putin anche il fatto che l'Ucraina chiede di aderire alla Nato, cosa che il Cremlino vuole evitare a ogni costo. "Per noi è assolutamente obbligatorio garantire che l'Ucraina non diventi mai e poi mai membro della Nato", ha sentenziato il viceministro degli Esteri Sergei Ryabkov.

Qual è stata la risposta dell'Occidente

I Paesi occidentali sono stati compatti nel condannare ogni prospettiva di invasione russa dell'Ucraina. Al momento si sta provando a usare tutti i canali diplomatici possibili. A Ginevra si sono incontrati il segretario di Stato americano, Antony Blinken, e il ministro degli Esteri russo, Sergei Lavrov. Il presidente francese Emmanuel Macron e quello del Consiglio italiano, Mario Draghi, hanno entrambi chiamato Putin, e lo stesso vuole fare il premier britannico Boris Johnson. Nel frattempo però da entrambe le parti si mostrano i muscoli e alcuni Paesi come il Regno Unito e gli Stati Uniti hanno inviato degli armamenti a Kiev, mentre altri hanno mandato soldati e mezzi nel Mar Baltico e nei Paesi Nato della regione come Lituania, Bulgaria e Romania. Mosca è stata minacciata anche di pesanti sanzioni economiche e anche di ritorsioni come lo stop all'acquisto di gas dalla Federazione. Le nazioni si dividono però tra quelle che vogliono una linea più dura e muscolare e quelli che preferiscono non provocare troppo Mosca e sono disposte ad ascoltare accettare almeno in parte le sue richieste.