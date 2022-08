L'Ucraina rivuole la Crimea, Draghi: "La Russia ponga fine alla sua occupazione illegale"

"E' necessario che la Crimea sia liberata perché si arrivi davvero alla vittoria, perché il diritto internazionale sia ristabilito: tutto è iniziato in Crimea e deve finire in Crimea". A fissare il nuovo obiettivo militare dell'Ucraina è stato il presidente Volodymyr Zelensky aprendo il secondo summit della Piattaforma di Crimea, alla quale hanno preso parte molti leader occidentali.

"Cari cittadini della Crimea e in Crimea: so che la Crimea sta aspettando di rientrare in Ucraina e lo faremo", ha detto il leader ucraino. Parole che hanno trovato l'appoggio immediato dei leader europei. Il più esplicito di tutti è stato il premier italiano Mario Draghi: "La lotta per la Crimea fa parte della lotta per la liberazione dell'Ucraina", ha detto. L'occupazione della penisola di Crimea da parte della Russia nel marzo 2014 è stato un atto di aggressione inaccettabile, una chiara violazione del diritto internazionale, ha proseguito Draghi ricordando che "l'Italia ha costantemente condannato l'annessione illegale della Crimea da parte della Russia e la graduale militarizzazione della penisola da parte di Mosca. Siamo profondamente preoccupati per il peggioramento della situazione dei diritti umani nella penisola e siamo al fianco della comunità tatara di Crimea, contro la violenza e l'ingiustizia di cui soffre. "Lo scorso febbraio - ha aggiunto - le forze russe hanno utilizzato la Crimea come trampolino di lancio per il loro attacco alle regioni dell'Ucraina meridionale, inclusa Kherson. Continuano a utilizzare la Crimea per esercitare pressioni militari su altre aree, in particolare sulle città portuali di Mykolaiv e Odessa". Per queste ragioni, "la Russia deve porre fine alla sua occupazione illegale".

Sulla stessa linea anche altri leader Ue, a partire dalla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen: "L'Ue non riconoscerà mai l'annessione illegale della Crimea da parte della Russia", ha detto von der Leyen. "Lavoriamo instancabilmente con l'Ucraina per denunciare le violazioni dei diritti umani, assicurare alla giustizia i responsabili e sostenere le vittime", ha assicurato.

Le ha fatto eco il cancelliere tedesco Olaf Scholz: "La comunità internazionale non accetterà mai l'annessione imperialista illegale della Russia del vostro territorio", ha detto rivolgendosi agli ucraini. "Continueremo a fornire armi - ha detto tra l'altro il cancelliere tedesco - Abbiamo messo in pista un nuovo pacchetto, tra cui un altro moderno sistema di difesa aerea, lanciarazzi e tonnellate di munizioni, dispositivi anti drone e veicoli di recupero armati".