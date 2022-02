Cosa sta succedendo nell'Est dell'Ucraina?

Ora dopo ora, salgono le tensioni nell'Est dell'Ucraina, per la precisione nel Donbass, la regione delle autoproclamate repubbliche di Donetsk e Lugansk, controlate dai separatisti filorussi. Kiev accusa queste forze di aver violato il coprifuoco. Mosca, di contro, sostiene che a intensificare le azioni militari contro i separatisti siano state le forze ucraine. Di sicuro, diversi giornalisti e ong presenti sul campo segnalano per il secondo giorno consecutivo che sono in corso dei bombardamenti contro strutture civili.

È qui, in questa zone dell'Ucraina, che si gioca il futuro della crisi tra Russia e Occidente. Secondo gli Usa, l'annuncio di Mosca di un ritiro delle truppe dal confine ucraino è solo di facciata: Kiev sostiene che sarebbero circa 150mila i soldati russi schierati a ridosso della frontiera. Washington ritiene che queste truppe potrebbero invadere l'Ucraina nei prossimi giorni per dare man forte ai separatisti del Donbass. Insieme al Regno Unito, gli Usa sono convinti che la Russia stia solo attendendo un pretesto per attaccare. E a fornirglielo potrebbe essere proprio un incidente in questa regione, dove vive una folta comunità russofona.

"Secondo le nostre stime, quello che sta accadendo in Donbass è un genocidio", aveva detto Vladimir Putin mertedì al termine dell'incontro con il cancelliere tedesco Olaf Scholz. Poche ore prima, la Duma, la Camera bassa russa, aveva inoltrato allo stesso Putin la richiesta formale di riconoscere le autoproclamate repubbliche di Donetsk e Lugansk, nel Donbass, controllate dagli ucraini filorussi (con il supporto esterno di Mosca, secondo Kiev) e al centro di una vera e propria guerra civile che secondo l'Onu avrebbe fatto migliaia di morti dal 2014 a oggi. La richiesta è stata subito condannata dall'Ue per voce dell'Alto rappresentante Josep Borrell: "Questo riconoscimento sarebbe una chiara violazione degli accordi di Minsk", ha detto, facendo riferimento agli accordi concordati otto anni fa da Germania, Francia, Ucraina e Russia (il cosiddetto "formato Normandia").

Quegli accordi non sono mai stati rispettati, a partire dal punto 1, ossia il cessate il fuoco proprio nel Donbass. E adesso potrebbe diventare il pretesto dell'escalation. Il Cremlino ha giudicato “molto preoccupante” il nuovo scoppio di violenze tra le forze di Kiev e i separatisti filorussi nell'Ucraina orientale, nel mezzo della crisi russo-occidentale. "Quello che sta accadendo nel Donbass è molto preoccupante e potenzialmente molto pericoloso", ha detto ai giornalisti il ??portavoce presidenziale russo Dmitry Peskov.

L'Ucraina, dal canto suo, ha assicurato di non avere nessuna "intenzione" di attaccare le repubbliche autoproclamate. “Stiamo rafforzando la nostra difesa. Ma non abbiamo intenzione di portare a termine alcuna offensiva", ha detto il ministro della Difesa Oleksiy Reznikov. In parallelo, Mosca ha annunciato per sabato una sere di esercitazioni militari sotto la supervisione di Vladimir Putin, con il lancio di missili balistici e da crociera. Il Cremlino giura che si tratta solo di un'esercitazione di routine pianificata da tempo.