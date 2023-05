Cosa può fare l'Europa per aiutare l'Emilia Romagna

La situazione in Emilia Romagna resta difficilissima. Il numero delle vittime è salito a 14, ma si teme potrebbero essere anche di più visto che ci sono ancora molti dispersi. Il numero degli sfollati accolti nelle strutture d'emergenza era ieri sera di oltre 4.800 persone, di cui 743 minori. Sono oltre 4mila nel ravennate, 471 nel bolognese, 300 nel forlivese-cesenate e 32 nel riminese. Oltre 10mila gli evacuati nel complesso. Di fronte a questa situazione ieri il ministro dell'Ambiente Gilberto Pichetto Fratin ha detto che Roma sta considerando la richiesta dell'attivazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea.

Ci sono diversi modi in cui l'Ue può sostenere gli stati membri in momenti di emergenza come quella che sta vivendo l'Italia, ma è necessaria la richiesta del governo della nazione colpita. Come ci spiega un portavoce dell'esecutivo al momento il Centro di coordinamento della risposta alle emergenze dell'Ue (Ercc) sta seguendo da vicino la situazione ed è "pienamente pronto ad aiutare". Come prima azione il centro ha attivato il servizio Copernicus in modalità di mappatura rapida, e sta fornendo mappe satellitari per aiutare le autorità italiane nelle operazioni di ricerca e soccorso. In questa fase, ha spiegato il portavoce, "non abbiamo ricevuto una richiesta dalle autorità italiane per attivare il meccanismo di protezione civile".

Il meccanismo di protezione civile dell'Ue coordina la risposta alle catastrofi naturali e provocate dall'uomo all'interno del blocco. Nel 2019 Bruxelles ha istituito anche la riserva rescEU, riserva di risorse utilizzabili nel caso in cui gli Stati membri non riescano da soli a far fronte alle catastrofi e richiedano all'Unione europea un'assistenza supplementare da apportare in tempi rapidi. Tutti i costi e le capacità di rescEU sono totalmente coperti da finanziamenti comunitari. La riserva ha a sua disposizione, tra le altre cose, una flotta di aerei ed elicotteri antincendio, aerei per l'evacuazione medica, squadre mediche di emergenza e ospedali da campo, una scorta di attrezzature mediche e di risorse per laboratori mobili e ricoveri temporanei. Al momento il governo non sembra intenzionato a chiedere il suo intervento.

Il Fondo di solidarietà invece, evocato dal ministro, non è uno strumento di risposta rapida, ma uno strumento di soccorso post-catastrofe che serve a ricoprire i costi per la ricostruzione. Gli Stati membri che desiderano ricevere un sostegno devono presentare una domanda alla Commissione entro 12 settimane dalla data del primo danno causato dalla catastrofe, a quel punto lo strumento viene attivato dopo aver fatto una stima dei danni e aver fornito all'esecutivo comunitario tutte le informazioni necessarie a fare una valutazione.

Il Fondo fu creato come reazione alle gravi inondazioni che colpirono l'Europa centrale nell'estate del 2002. Da allora, è stato utilizzato per 107 disastri naturali tra cui inondazioni, incendi boschivi, terremoti, tempeste e siccità. Il Fondo è stato mobilitato anche per 20 interventi in risposta a emergenze di salute pubblica, e anche durante l'emergenza coronavirus. Finora sono stati sostenuti 24 Stati membri (più il Regno Unito) e 3 Paesi in via di adesione (Albania, Montenegro e Serbia) per un importo di oltre 8,2 miliardi di euro. Il Paese che fino ad oggi ha ricevuto più finanziamento è stato proprio l'Italia che ha ricevuto oltre 3 miliardi, poi la Germania, con un miliardo e 600 milioni di euro e l'Ungheria con poco più di un miliardo.