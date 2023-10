Cosa cambia per Facebook e TikTok in vista delle elezioni europee

Anche l'Italia ha il suo coordinatore dei servizi digitali, la nuova figura che, secondo le norme europee, dovrebbe favorire la lotta alla disinformazione e alla diffusione di contenuti illegali sui social, da Facebook a TikTok, passando da Twitter e Instagram. A ricoprire il ruolo sarà l'Autorità garante delle comunicazioni, l'Agcom, secondo l'accordo siglato oggi con la Commissione Ue.

L'obiettivo di questa intesa è di dare seguito al nuovo regolamento europeo sui servizi digitali, il Dsa, entrato in vigore lo scorso agosto. Il Dsa prevede una serie di misure rivolte ai giganti del web (quelli con più di 45 milioni di utenti) affinché siano più efficaci nel contrastare la diffusione sulle loro piattaforme di contenuti dannosi e illegali. Tra questi contenuti, ci sono le fake news e l'incitamento all'odio. In base alla legge, le aziende interessate dovranno "prontamente" rimuovere eventuali contenuti illegali (secondo le leggi nazionali ed europee) non appena una piattaforma ne viene a conoscenza, e sospendere gli utenti che "spesso" violano la legge.

Le piattaforme saranno controllate una volta all'anno da organismi indipendenti, i coordinatori come l'Agcom per l'appunto, e monitorati dalla Commissione europea, che può imporre multe fino al 6 per cento delle loro vendite annuali per infrazioni ripetute. Inoltre, dal prossimo 24 febbraio, il regolamento renderà obbligatorio per i social media firmare partenariati con organizzazioni di fact-checking che possano fornire contenuti utili a controbilanciare eventuali false notizie circolanti sulle piattaforme.

Perché il sistema funzioni, occorre aumentare i controlli: quelli interni da parte degli stessi social media, innanzitutto. I vari Facebook, YouTube e TikTok sono al lavoro già da diversi mesi per adeguare i loro sistemi di controllo interno per adeguarsi alle nuove norme. Sistemi che però spesso hanno mostrato "sensibilità" diverse nel giudicare quali contenuti colpire, come si è visto in occasione dell'attacco di Hamas a Israele, o delle elezioni in Slovacchia. Nel caso di Hamas, Bruxelles è intervenuta inviando delle richieste di chiarimenti a Meta, Twitter e TikTok, ma per il momento non vi è traccia di eventuali sanzioni.

La Commissione europea, per il momento, sembra voler usare più la carota. Ma potrebbe cambiare idea a breve: l'allarme terroristico innescato dal conflitto in Medio Oriente ha riacceso i riflettori sui contenuti online diffusi dai fondamentalisti. Nel giugno del 2024, poi, ci saranno le elezioni Ue, e Bruxelles vuole limitare al minimo l'impatto della disinformazione (ed eventuali interferenze estere) sugli elettori. Da qui, la richiesta ai governi dei 27 Paesi membri di un maggiore zelo nel controllare i social: "Si invitano gli Stati a raccogliere prove in merito alla diffusione sul loro territorio di contenuti illegali attraverso le piattaforme online di dimensioni molto grandi e i motori di ricerca online di dimensioni molto grandi e a condividere tali prove con la Commissione affinché essa possa rispondere a tali contenuti in modo rapido e adeguato", si legge in una raccomandazione del 18 ottobre scorso. Al momento, solo tre Stati (Francia, Irlanda e, adesso, Italia) hanno risposto presente all'appello di Bruxelles.

