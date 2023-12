La Corte europea 'lancia' la Superlega: "Da Uefa e Fifa abuso di potere"

Una sentenza storica, che potrebbe cambiare il futuro del calcio: la Corte di giustizia europea ha dato ragione alla nascente Superlega nella sua battaglia legale contro Uefa e Fifa. Per i giudici di Lussemburgo, queste due federazioni eserciterebbero di fatto un monopolio nelle competizioni calcistiche, cosa che, almeno all'interno dell'Ue, è contraria alle norme europee sulla concorrenza. Porta aperta dunque alla nuova lega promossa da Real Madrid e Barcellona, e che mira a riunire le big del continente come Juventus, Inter e Milan sottraendole alla Champions league?

La sentenza

La risposta a questa domanda non è chiara. Di sicuro c'è che per la prima volta una sentenza rischia di far scricchiolare il potere, finora incontrastato, di Uefa e Fifa. "La Federation internationale de football association (Fifa) e l'Unione delle associazioni calcistiche europee (Uefa) sono associazioni di diritto privato con sede in Svizzera - scrive la Corte - Il loro obiettivo è promuovere e definire il quadro per il calcio a livello mondiale ed europeo. Hanno adottato norme che conferiscono loro il potere di approvare le competizioni calcistiche interclub (tra i club, ndr) in Europa e di sfruttare i vari diritti mediatici relativi a tali competizioni". Questo potere di approvazione "preventiva", spiegano i giudici, è contrario al diritto dell'Ue.

In altre parole, le due federazioni non possono esercitare un monopolio sul calcio e sarebbe legale creare una competizione parallela gestita dai club. "Le norme Fifa e Uefa che subordinano alla loro previa approvazione qualsiasi nuovo progetto calcistico interclub, come la Super League, e vietano ai club e ai giocatori di giocare in tali competizioni, sono illegali - chiariscono ancora di giudici - Non esiste un quadro normativo per le norme Fifa e Uefa che garantiscano che siano trasparenti, obiettive, non discriminatorie e proporzionate". La Corte punta il dito anche sulle gestione dei diritti tv: "Le norme che attribuiscono alla Fifa e all'Uefa il controllo esclusivo sullo sfruttamento commerciale dei diritti relativi a tali competizioni sono tali da restringere la concorrenza, data l'importanza per i consumatori dei media e i telespettatori nella Comunità europea".

Cosa succede adesso?

La nascita della Superlega due anni fa aveva scatenato un finimondo, anche politico. La minaccia dell'Uefa e di alcune federazioni nazionali (come quella italiana) di escludere i club 'traditori' (in tutto 12 all'inizio) dai campionati e dalle competizioni europee aveva portato a un passo indietro repentino prima delle squadre inglesi, e poi di quelle italiane. A portare avanti il progetto in questi mesi è stato soprattutto il Real Madrid, al fianco del Barcellona e della A22, la società dietro la Superlega che ha sede proprio nella capitale spagnola. È stata proprio questa società, insieme ai due club spagnoli, a promuovere l'azione legale che, dai tribunali iberici, è giunta adesso alla Corte Ue. "Abbiamo ottenuto il diritto di competere. Il monopolio Uefa è finito", ha detto Bernd Reichart, ceo di A22, che promette partite gratis in tv per i tifosi e compensi più alti per i club di quelli concessi oggi dall'Uefa.

Va aggiunto, però, che il progetto della Superlega non era piaciuto proprio a buona parte dei tifosi e dei club, soprattutto di quelli che verrebbero esclusi dalla nuova competizione. La A22 giura che rispetto all'idea originale (una mini lega a 12), le squadre interessate al progetto sarebbero molte di più, forse una sessantina. E adesso è pronta a scoprire le carte grazie alla sentenza della Corte Ue. Ma resta un dubbio legale ancora da dirimere: i giudici europei hanno specificato che il loro pronunciamento "non significa che una competizione come il progetto della Superlega debba necessariamente essere approvata". Una frase che potrebbe rendere ancora in salita la nascita della nuova competizione.