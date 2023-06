In Corsica gli indipendentisti prendono di mira le case dei turisti

Negli ultimi mesi oltre quaranta attacchi tra incendi ed esplosioni sono avvenuti in Corsica, soprattutto alle seconde case dei turisti. Da qui la reazione delle forze dell'ordine francesi che hanno effettuato il 26 giugno, in collaborazione con l'antiterrorismo, otto arresti di persone legate al movimento Ghjuventù clandestina corsa (Gcc). L'isola, meta del turismo francese e internazionale, sta vivendo una nuova stagione indipendentista che per far valere le proprie ragione prende di mira edifici e cantieri, soprattutto legati all'attività turistica, reputata responsabile della svendita del territorio corso. La Francia si trova così a gestire una nuova crisi, dopo le proteste e gli scontri del 2022 connessi al brutale assassinio in carcere di Yvan Colonna, un pastore condannato all'ergastolo e ucciso in circostanze mai chiarite da un terrorista islamico, presente nella stessa prigione.

Operazione antiterrorismo

Una cinquantina di funzionari della polizia giudiziaria e della sotto-direzione antiterrorismo hanno arrestato otto persone, sospettate di appartenere al movimento Ghjuventù clandestina corsa (Gcc), ad Ajaccio, Cuttoli-Corticchiato, Propriano, Corte e Bastia. Come riferisce il quotidiano locale Corse Matin, tra gli arrestati ci sarebbe anche Sampieru Andreani, ex membro dell'esecutivo di Corsica Libera. L'operazione coordinata dall'antiterrorismo francese mira a smantellare con rapidità il movimento, anche se per il momento dalle informazioni emerse non è possibile determinare con certezza le imputazioni nei confronti degli arrestati. L'organizzazione clandestina Gcc, creata nel luglio 2022, ha rivendicato la responsabilità di almeno 17 attacchi a edifici e cantieri, ma ne sono stati individuati oltre quaranta, commessi principalmente nel territorio nei dintorni della cittadina Ajaccio.

Movimento giovane

La prima apparizione del gruppo si fa risalire al 4 agosto 2022, quando la sigla Gcc venne ritrovata sui muri di una casa incendiata nella cittadina di Bastelicaccia. Da quel momento si sono susseguiti attacchi a residenze secondarie, stabilimenti turistici, società di costruzione, siti immobiliare in corso di opera. La nascita ufficiale si fa risalire a febbraio 2023, quando alla redazione di Corse Matin sono arrivate le prime rivendicazioni. In totale sono giunti tre comunicati stampa, nessuno dei quali è stato identificato, contenenti assunzioni di responsabilità rispetto a queste azioni da parte del Gcc. Il gruppo aveva dichiarato di puntare a questi edifici per dimostrare la sua lotta contro "gli speculatori" e i "venditori di droga".

Rivendicazioni

I membri del movimento avevano dichiarato: "Stiamo camminando sulle orme del Fronte di Liberazione Nazionale della Corsica (Flnc)", che nel 2014 aveva deciso di abbandonare la lotta armata. La nuova formazione indipendentista reputa invece incluso nel suo ruolo quello "di riprendere [la lotta armata] e far fronte allo Stato francese e al suo disprezzo". Nelle lettere, il gruppo indipendentista chiedeva la liberazione del militante Charles Pieri, in carcere dal 9 dicembre nell’ambito di un inchiesta dell'antiterrorismo. Il gruppo dichiarava inoltre di avere come obiettivo la "creazione di uno statuto di residente", "il riavvicinamento dei prigionieri politici", e "la verità sull’assassinio di Yvan Colonna", reputato un martire della causa indipendentista.

Morte misteriosa

Yvan Colonna è morto il 2 marzo del 2022 a causa delle ferite inflitte nei giorni precedenti da un estremista islamico detenuto anch'egli nella prigione di Arles. Colonna si trovava nel carcere della Provenza perché stava scontando l’ergastolo per l’omicidio del prefetto Claude Erignac, avvenuto nel 1998, di cui si è sempre dichiarato innocente. Colonna, un pastore di professione, era stato arrestato nel 2003 e condannato all'ergastolo per l'omicidio di Érignac. La sua morte, di cui non sono mai state chiarite le circostanze e tutte le "falle" del sistema penitenziario francese, hanno generato un'ondata di manifestazioni e proteste da parte dei sostenitori dell'indipendenza, tra cui moltissimi giovani che vedevano Colonna come un prigioniero politico, una vittima innocente dello Stato francese. Quegli stessi giovani sarebbero la base del Gcc.

Distruzioni rudimentali

Il gruppo separatista adotta "procedure rudimentali per il momento", aveva afferma il pm incaricato del caso. "Niente di molto elaborato, ma danni molto grossi”, aveva precisato. Secondo il quotidiano Le Monde, a preoccupare era stata "la ricorrenza e la regolarità di queste distruzioni". Nonostante gli abitanti della Corsica siano riluttanti a definirle "attacchi", la Procura nazionale antiterrorismo le ha ritenute sufficienti per gli effettuare gli arresti di questo fine giugno. Si suppone voglia impedire da subito che la nuova organizzazione vada a occupare il posto lasciato vacante dal Fronte di Liberazione Nazionale della Corsica.