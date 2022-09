Cancellata la 'corrida dei nani': "Spettacolo umiliante e degradante"

Volevano organizzare una 'corrida dei nani', con persone affette da nanismo che avrebbero dovuto affrontare vitelli in un'arena, in uno spettacolo pensato per essere umoristico e indirizzato a famiglie e bambini. Ma l'evento in Spagna è stato cancellato perché ritenuto “umiliante e degradante” per le persone diversamente abili. L'esibizione di Popeye Torero, che prevede anche acrobazie clownesche, avrebbe dovuto svolgersi nell'arena principale di Madrid, Las Ventas, la prossima settimana.

Il no di Blanco

Jesús Martín Blanco, responsabile del governo per i diritti dei disabili, affetto da displasia, o nanismo scheletrico, ha guidato l'opposizione allo spettacolo che avrebbe avrebbe avuto come protagonisti Braccio di Ferro il torero con i suoi nani marinai. "Mostriamo il nostro assoluto rifiuto di una cultura che ridicolizza gli esseri umani per la loro disabilità", ha detto il ministro. Blanco ha sostenuto che il suo ministero sta cercando di vietare del tutto tali eventi riformando la legge sulla disabilità. "So di cosa parlo perché quando questi spettacoli venivano in città mi nascondevo terrorizzato per evitare che la gente ridesse di me", ha raccontato. "Non permetteremo che altre ragazze e ragazzi si vergognino del proprio corpo. In Spagna non ci sono buffoni. Solo persone", ha aggiunto.

La rabbia degli organizzatori

Come racconta The Times i gruppi per i diritti dei disabili hanno notato che era da molto tempo che non venivano messi in scena spettacoli del genere a Madrid. Era stato il governo regionale conservatore della città, che aveva invitato la compagnia a esibirsi, ma alla fine ha venduto solo solo 37 biglietti. "Viviamo in una dittatura. In 43 anni non ho mai visto nulla di simile. Arrivare all'estremo di sospendere lo spettacolo a causa di pressioni è umiliante per le persone piccole. Li stanno costringendo a lavorare dove non vogliono", ha lamentato Juan Ajenjo, il manager della compagnia. Ajenjo, che non è affetto da nanismo ma impiega sei persone con nanismo e altre nove tra clown e musicisti, ha sostenuto che i suoi dipendenti: "Sono toreri e si sentono tali. Nessuno li obbliga a fare nulla, svolgono un lavoro retribuito, come qualsiasi altro mestiere. Hanno il diritto di svolgere il loro lavoro". Queste corride comiche erano popolari negli anni '40 e sono eredi degli atti satirici del XVII secolo che si svolgevano tra una corrida e l'altra.