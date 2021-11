Una fellatio in omaggio a tutti i neo vaccinati, l'offerta del sex club

Dall'inizio della campagna di vaccinazione contro il coronavirus in diversi Paesi e regioni sono stati pensati gli incentivi più disparati per convincere i cittadini a fare le dosi. La Grecia a giugno ha offerto ai ragazzi tra i 18 e i 25 anni una carta prepagata da 150 euro da usare per comprare biglietti per viaggi, cinema e teatro. Negli Usa alcuni Stati hanno organizzato delle lotterie ed altri hanno offerto addirittura uno spinello a chi faceva l'iniezione.

Ora un sex club svizzero si è spinto oltre e ha deciso di offrite una fellatio a tutti i nuovi vaccinati. "Per ringraziare le persone vaccinate per aver contribuito alla ripresa di una vita normale, il Club Delicious di Ginevra offre sesso orale a ogni persona vaccinata da meno di tre giorni, su presentazione di una prova!", spiega il club sul suo sito web.

Come ricorda la testata online svizzera Watson questo non è il primo annuncio a effetto di Delicious. Nel 2018 il club aveva infatti lanciato il "pipe café": il cliente poteva scegliere il suo caffè e, per 80 franchi (circa 75 euro), gustarlo appoggiato ad un tavolino "mentre una hostess si prende cura di lui". Il giornale online ha provato a contattare il club per capire quanti avessero aderito all'iniziativa, ma senza successo.